Проверка выявила серьезные недостатки в управлении проектами в ТТУ

Результаты проведенной Министерством образования и науки (HTM) проверки выявили системные недостатки в управлении проектами и персоналом в Таллиннском техническом университете (ТТУ). ТТУ следует устранить недостатки, чтобы избежать повторения в будущем инцидентов вроде случая Нурксе.
Проверка министерства выявила, что в ТТУ отсутствуют единые принципы управления проектами. Различные способы управления приводят к недоразумениям и ошибочным ожиданиям среди сотрудников и студентов. Кроме того, ТТУ не может последовательно следовать и своим собственным правилам. Например, у многих сотрудников нет должностной инструкции, хотя согласно уставу университета она является обязательной частью трудового договора.
Организованная HTM проверка была сфокусирована на оценке системы организации научно-исследовательской деятельности ТТУ, а не отдельных проектах. Поводом для проверки стала статья Postimees, посвященная проекту OpenGovIntelligence (OGI) института инноваций и управления Рагнара Нурксе ТТУ.