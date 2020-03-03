Проверка выявила серьезные недостатки в управлении проектами в ТТУ

Проверка министерства выявила, что в ТТУ отсутствуют единые принципы управления проектами. Различные способы управления приводят к недоразумениям и ошибочным ожиданиям среди сотрудников и студентов. Кроме того, ТТУ не может последовательно следовать и своим собственным правилам. Например, у многих сотрудников нет должностной инструкции, хотя согласно уставу университета она является обязательной частью трудового договора.