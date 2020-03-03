Вт, 3.03.2020
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Проверка выявила серьезные недостатки в управлении проектами в ТТУ

Ренно Вейнталь, Яак Аавиксоо, Яан Райк.

ФОТО: Erik Prozes

Результаты проведенной Министерством образования и науки (HTM) проверки выявили системные недостатки в управлении проектами и персоналом в Таллиннском техническом университете (ТТУ). ТТУ следует устранить недостатки, чтобы избежать повторения в будущем инцидентов вроде случая Нурксе.

Проверка министерства выявила, что в ТТУ отсутствуют единые принципы управления проектами. Различные способы управления приводят к недоразумениям и ошибочным ожиданиям среди сотрудников и студентов. Кроме того, ТТУ не может последовательно следовать и своим собственным правилам. Например, у многих сотрудников нет должностной инструкции, хотя согласно уставу университета она является обязательной частью трудового договора.

Организованная HTM проверка была сфокусирована на оценке системы организации научно-исследовательской деятельности ТТУ, а не отдельных проектах. Поводом для проверки стала статья Postimees, посвященная проекту OpenGovIntelligence (OGI) института инноваций и управления Рагнара Нурксе ТТУ.

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