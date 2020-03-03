Вт, 3.03.2020
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Как в кино: в самом центре Таллинна действовала мафиозная контора

Raha

ФОТО: Shutterstock

В рамках уголовного деле бизнесменов гостиничного Хуберта Хирва и Павла Гаммера бывшие сотрудники компании MiniCredit в своих показаниях раскрыли подробности каждодневной рабочей рутины кредитного бизнеса, которая включала в себя вооруженных охранников, двойной надзор и передачу конфет фантомому директору Кристиану Кеснеру, пишет Äripäev.

В офисе MiniCredit, расположенном на седьмом этаже здания Metro Plaza рядом с кругом Виру в Таллинне, открывался необычный мир со строгими правилами - сотрудники фирмы по выдаче кредитов должны были отмечать на столе у администратора все свои перемещения, даже перекуры.

«Ни один посторонний в эти помещения входить не мог, если его не приглашали», - сказал настоящий руководитель компании Кеснер, который обычно принимал гостей в зале для переговоров MiniCredit. 

В это время вооруженные охранники, которых за стол переговоров не приглашали, охраняли входную дверь.

Подробнее о происходившем в MiniCredit читайте в Äripäev.

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