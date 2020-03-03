Как в кино: в самом центре Таллинна действовала мафиозная контора

В офисе MiniCredit, расположенном на седьмом этаже здания Metro Plaza рядом с кругом Виру в Таллинне, открывался необычный мир со строгими правилами - сотрудники фирмы по выдаче кредитов должны были отмечать на столе у администратора все свои перемещения, даже перекуры.

«Ни один посторонний в эти помещения входить не мог, если его не приглашали», - сказал настоящий руководитель компании Кеснер, который обычно принимал гостей в зале для переговоров MiniCredit.

В это время вооруженные охранники, которых за стол переговоров не приглашали, охраняли входную дверь.