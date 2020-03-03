Водители-нарушители так радуются снегу, что наносят ущерб в тысячи евро

В пятницу вечером полицейский патруль заметил гоняющие по зеленой зоне и участку пахотной земли в Тарту в районе Раади и Катай-город мотосани. Один водитель мотосаней в Китай-городе ехал прямо по проезжей части.

К сожалению, подобные действия запрещены и через некоторое время, как сани были замечены, полицейские проверили одного из водителей. Водитель был трезв, на нем был шлем и он признал свою ошибку.

Однако, чтобы предотвратить повторение подобных случаев, полиция доставила сани во двор полицейского участка.

Водители мотосаней на выходных покатались на нескольких полях как в Йыгевамаа, так и в Тартумаа. Например, лихачи на мотосанях проехались по участкам пахотной земли в волости Пейпсияэре вблизи Калласте. Ущерб нанесен и полям вблизи Паламусе.

Руководитель сельскохозяйственного паевого товарищества Каарли в волости Пейпсияэре Мадис Ави сказал, что и на его полях покатались на санях, но, к счастью, на этих полях нет озимых культур. «В этом году, к счастью, снега особенно много не было, поэтому водители мотосаней не успели навредить моим полям, и снег должен растаять к концу этой недели», - говорит Ави. Даже если на поле толстый слой снега и мотосани не достают до земли, после такой поездки может образоваться снежная плесень, которая препятствует росту озимых культур. По словам Ави, каждую зиму некоторые безразличные водители саней гоняют по полям.

Старший дознаватель по административным делам Тартуского отделения Тайво Роси уточнил, что, как только на земле появляется снежный покров, в полицию ежегодно начинают поступать сообщения о водителях, которые на вездеходах без разрешения владельцев гоняют по чужой земле. Если на дорогах снежная зима вызывает хаос, то для владельцев вездеходов такая погода единственная возможность насладиться сезоном.

Убегают в лес

Этой зимой сообщения о катающихся по чужой земле снегоходах в полицию поступало немного. Причиной этому то, что снежных дней не так уж и много. «Но даже эти единичные случаи причинили владельцам земли большой ущерб, который местами даже может превышать тысячи евро», - рассказывает Роси.

Он уточняет, что, к сожалению, полиции не удается оперативно задержать всех нарушителей. «Сообщение о нанесенном вездеходом ущербе до нас доходит слишком поздно или водителю удается скрыться от полицейского автомобиля в лесу», - отмечает Роси.