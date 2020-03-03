Юри Луйк предложил США проводить учения в воздушном пространстве Эстонии

В понедельник состоялись встречи с министрами сухопутных войск и ВВС США, Луйк также принял участие в посвященной России дискуссии в аналитическом центре Brookings. В планах также встречи с заместителем главы МИД США Стивом Бигуном и депутатами сената и палаты представителей, Луйк также встретится во вторник с министром обороны США Марком Эспером.

Луйк и министр ВВС США Барбара Барретт обсудили критическую роль защиты воздушного пространства в обороне Балтийского региона. Луйк подчеркнул, что поддержку США по развитию воздушной обороны Балтии высоко ценят, и добавил. Что Балтийские страны тесно сотрудничают, чтобы найти лучшее решение.

Министр обороны пригласил ВВС США пользоваться воздушным пространством Эстонии для проведения различных учений, чтобы отрабатывать планы по обороне и повышать способности к сотрудничеству США и Балтийских стран. Луйк отметил важность миссии НАТО по охране воздушного пространства в мирное время, но подчеркнул, что необходимо также разработать четкий план по переходу с охраны воздушного пространства к его обороне.

«Мы тесно сотрудничаем со своими балтийскими и польскими коллегами, чтобы добиться лучшей информированности и системы предварительных предупреждений в воздушном пространстве региона», - сказал Луйк на встрече и отметил открытый в Таллинне в начале года Центр управления воздушными операциями, обеспечивающий постоянные мониторинг и контроль воздушного пространства.

Важной темой встречи с министром по сухопутным войскам Райаном Маккарти были военные учения в Европе. «Проходящие под руководством США Defender-Europe 2020 — это хороший пример учений, в ходе которых отрабатывают перебрасывание дополнительных сил в Европу. Они также дают Балтийским странам хорошую возможность отработать работу региональных структур командования посредством созданной в прошлом году вместе с Латвией и Данией Северной дивизии», - подчеркнул Луйк.