Прославившаяся на всю Эстонию рысь найдена мертвой

Город Тюри сообщил, что рысь, о которой много говорили в последнее время, в понедельник вечером была найдена мертвой во дворе частного дома.
Представитель Агентства по охране окружающей среды и Эстонского общества териологии Пеэп Мянниль проведет необходимые мероприятия в связи со смертью рыси, чтобы выяснить причины ее гибели, пишет Järva Teataja.
За последние несколько месяцев в городе Тюри можно было неоднократно наблюдать смелую молодую рысь: животное патрулировало улицы, гоняло собак, а потом скрывалось в ближайшем лесу.