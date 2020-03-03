Вт, 3.03.2020
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Прославившаяся на всю Эстонию рысь найдена мертвой

Рысь.

ФОТО: Erakogu

Город Тюри сообщил, что рысь, о которой много говорили в последнее время, в понедельник вечером была найдена мертвой во дворе частного дома.

Представитель Агентства по охране окружающей среды и Эстонского общества териологии Пеэп Мянниль проведет необходимые мероприятия в связи со смертью рыси, чтобы выяснить причины ее гибели, пишет Järva Teataja

За последние несколько месяцев в городе Тюри можно было неоднократно наблюдать смелую молодую рысь: животное патрулировало улицы, гоняло собак, а потом скрывалось в ближайшем лесу.

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