Фирмы по вывозу отходов страдают от нехватки мусорщиков

Председатель правления акционерного обществ Keskkonnateenused Арго Лууде честно признался, что качество обслуживания неизбежно страдает из-за огромного дефицита водителей мусоровозов и загрузчиков контейнеров. При этом он заверил, что предприятие старается предлагать максимально качественную услугу несмотря на плохие обстоятельства.

Менеджер по маркетингу Ragn-Sells Райнер Пести также подтвердил, что физически требовательный характер работы приводит к тому, что многие мусорщики покидают свои рабочие места и на рынке царит острая их нехватка. Он сказал, что компания была бы очень рада последовать примеру Скандинавских стран, где вынос мусорного контейнера на улицу и обеспечение легкого доступа к нему мусорщиков является стандартной практикой, вследствие чего нет необходимости в отдельном грузчике: со всем справляется установленная на мусоровозе рука-робот.

Читатель, который связался с Postimees, пожаловался, что в его частном жилом доме поставщик услуги вывоза мусора часто оставляет взятый в саду контейнер перед проезжей частью, и жильцам дома приходится самим возвращать его. Однажды, когда удалось застать водителя мусоровоза, тот лаконично сказал, что ему не платят за перенос контейнера, поэтому он не собирается этого делать.

Лууде объяснил, что в разных зонах транспортировки отходов действуют разные правила обслуживания огороженных территорий. «Как правило, владельцы мусора должны размещать контейнер близко к возможной точке остановки мусоровоза в день перевозки, а в случае, если имущество огорожено забором, контейнер должен быть расположен за забором. Мусоровоз / грузчик не будет входить в границы объекта, огороженного забором, если это не разрешено владельцем недвижимости», - сказал он. Разрешение на пересечение границ собственности должно быть указано в письменном соглашении.

То же самое подтвердил Райнер Пести, который также объяснил, что люди ожидают сверхчеловеческих способностей от перевозчиков отходов. По его мнению, клиенты должны учитывать, что это физически сложная работа, и мусоровоз перевозит сотни тяжелых контейнеров в день, в то время как частному лицу нужно только вынести один-два-три контейнера за забор, чтобы облегчить работу мусоровоза. Пести также подтвердил, что они сказали своим водителям не заходить в частные сады людей и не таскать самим контейнеры туда-сюда.

Однако и Лууде, и глава Tallinna Jäätmekeskus (Таллиннский центр отходов) Кристьян Марк, и руководитель таллиннского Департамента предпринимательства Кайри Вахер заверили, что обязанность грузчика / водителя мусоровоза - вернуть контейнер туда, откуда его взяли для опорожнения. То есть, если контейнер для опорожнения выносится из сада, поставщик услуги по вывозу мусора должен вернуть контейнер туда.

Если жалобы по этому поводу, поступающие в компанию Keskkonnateenused, подтверждаются, компания делает экипажу мусоровоза порицание за плохую работу и снижает премию. Марк отметил, что подобные жалобы иногда поступали и в Tallinna Jäätmekeskus. «Мы рассматриваем каждую ситуацию, связанную с жалобой клиента, и пытаемся найти решение, а также напоминаем перевозчику отходов о своих обязательствах, когда это необходимо», - отметил он.

Вахер же подтвердил, что если пустой контейнер не возвращается на место, речь идет об оказании дефектной услуги, о чем следует уведомить отдел управления отходами Департамента предпринимательства Таллинна, который может наложить на поставщика услуг договорные штрафы. В районах, где организованная отгрузка отходов не организована и жители напрямую заключают контракты с поставщиками услуг, в подобных ситуациях следует связаться с поставщиком услуг.