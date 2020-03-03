Важные улики в деле об использовании российскими спортсменками допинга могли быть подделаны

Эксперты Лаборатории компьютерной криминалистики проанализировали некоторые документы за подписью Родченкова и обнаружили, что на них присутствуют полностью идентичные изображения. Речь идет о представленных адвокатской фирмой Herbert Smith Freehills приложениях 43 и R-64 — показаниях Родченкова от 12 ноября 2019 года и от 22 февраля 2020-го.

"Было выявлено, что это два разных документа с криминалистической точки зрения. У этих документов разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы и пр. При этом в ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнения документов удалось обнаружить, что на странице 16 PDF-файла "Exhibit 43 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov" от 12 ноября и странице 6 PDF-файла "Exhibit R-64 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov" от 22 февраля присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью", — пишут эксперты.

По их словам, у этих изображений одинаковый размер, формат, и хеш-сумма (уникальный идентификатор файла), оба изображения могут быть скопированы и извлечены из файлов.

"Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой", — прокомментировал выводы специалистов заместитель руководителя лаборатории Сергей Никитин.

О поддельных подписях Родченкова заявил накануне в Спортивном арбитражном суде адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток. Суд потребовал у Международного олимпийского комитета объяснений.