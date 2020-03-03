На Украине обнаружен первый случай коронавируса

По его словам, у больного высокая температура и сухой кашель, передает «Интерфакс».

Заболел мужчина, который в конце февраля вернулся с женой из Италии. По возвращении домой оба самоизолировались. Два дня спустя, 28 февраля у мужа появились симптомы ОРВИ, 29 февраля его госпитализировали. 2 марта вечером анализ на коронавирус дал положительный результат. У его жены пока никакие симптомы не наблюдаются. В ближайшем окружении заболевшего людей немного, с ними уже работают, заверил чиновник.

По словам Ляшко, на 2 марта в стране было четыре случая подозрения на заражение коронавирусом, один из них подтвердился.

20 февраля власти Украины эвакуировали 45 сограждан и 27 иностранцев из Уханя, эпицентра эпидемии. Всех их разместили в санатории Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. Местные жители устраивали акции протеста, которые сопровождались столкновениями с полицией. Глава Минздрава страны Зоряна Скалецкая решила провести с эвакуированными 14 дней на карантине. На 27 февраля заражения у них не было обнаружено.