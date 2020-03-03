Лукашенко: Белоруссия продолжит покупать нефть в России

"Будем (покупать нефть в России). Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась, в том числе, руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная", - сказал Лукашенко во вторник на совещании с правительством, его цитирует госагентство "БелТА".