Лукашенко: Белоруссия продолжит покупать нефть в России

Белоруссия продолжит покупать нефть в России, заявил президент Александр Лукашенко.
"Будем (покупать нефть в России). Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась, в том числе, руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная", - сказал Лукашенко во вторник на совещании с правительством, его цитирует госагентство "БелТА".
"Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм (Белоруссия диверсифицирует поставки), легче будет договариваться и по ценам", - отметил Лукашенко.