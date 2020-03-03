В Эстонии более половины жертв сексуального насилия не обращаются за помощью

ВОЗ определяет сексуальное насилие как любой принудительный сексуальный акт или его попытка. Это включает также замечания с нежелательным сексуальным подтекстом, попытки сближения или иные направленные против сексуальности человека поступки вне зависимости от отношений между совершающим их человеком и жертвой и местом, где они совершаются.

Агентство ЕС по основным правам в 2014 году провело в европейских странах охватившее более 40 000 женщин исследование, направление на получение обзора распространенности сексуального насилия. Согласно результатам исследования, 13 процентов респондентов из Эстонии, то есть каждая восьмая женщина, подвергались в возрасте от 15 лет сексуальному насилию. Очень немногие обращаются за помощью в полицию или медицинские учреждения.

По данным исследования, 54 процента жертв сексуального насилия в Эстонии не обращаются за помощью, в Европе этот показатель составляет 39 процентов. Если в других европейских странах 15 процентов жертв сексуального насилия обращаются в полицию, а 34 процента в медицинские учреждения, то в Эстонии в полицию обращаются 10 процентов, а в медицинские учреждения 23 процента.

Одной из причин может быть отношение к жертвам сексуального насилия — в Эстонии, к сожалению, часто обвиняют жертв насилия. По данным исследования TNS Emor за 2014 год, вне зависимости от пола и национальности половина населения Эстонии считает, что жертва изнасилования сама виновата.

По данным исследований, около 80 процентов жертв изнасилования ничего не делают, чтобы защититься. У жертвы срабатывают экстремальные защитные механизмы, которые приводят к тонической неподвижности. Для нее характерны снижение частоты сердечных сокращений и мышечная гипотония. Сознание мутнеет и возникает нечувствительность к боли. Мозг также пытается защитить жертву — возникает диссоциация, то есть отключение и отделение от происходящего.

В результате жертвы сексуального насилия не всегда четко помнят, что с ними произошло, а более поздние воспоминания бывают обрывочными. Специфика защитных механизмов временами заставляет усомниться в правдивости жертвы, поэтому важно, чтобы контактирующие с жертвами сексуального насилия люди знали об этих факторах.

Сексуальное насилие наносит жертве и психологическую, и физическую травму. Проблемы со здоровьем бывают особенно серьезными, когда жертва не сообщает о произошедшем. Самыми распространенными проблемами со здоровьем, вызванными сексуальным насилием, являются, например, депрессия, тревожное расстройство, паника, нарушения сна и фобии. Физические последствия могут включать травмы, нежелательную беременность и заражение передающимися половым путем заболеваниями.

Борьба с последствиями приводит к хроническому стрессу и включающие хронические боли состояния. У половины жертв формируется посттравматическое расстройство. Психологический эффект сильнее, когда сексуальное насилие игнорируют или преуменьшают, а жертву обвиняют или считают не внушающей доверия.