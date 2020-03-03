Сомневающемуся достаточно

Замечу сразу: я не отношусь ни к фанатичным защитникам русской школы, ни к тем, кто на них смотрит с пренебрежением, выбрав для своих детей путь скорейшей интеграции в эстоноязычное общество.

У русской школы есть свои недостатки, которые становятся вполне очевидны при общении с учениками и учителями. Дело даже не в рейтингах и международных тестах, к которым я отношусь скептически, а в каком-то общем настрое, атмосфере.

Настораживает, например, что у многих будущих русских выпускников по-прежнему сохраняется желание покинуть страну по окончании школы. Нет, я не вижу ничего плохого в том, чтобы молодые люди посмотрели на то, как живется где-то еще (на сторону смотрят и эстонские подростки, а меня в свое время такой опыт убедил в том, что я хочу остаться именно здесь). С другой стороны, мне представляется весьма иллюзорным представление школьников о том, что, отучившись в российском университете, они смогут вернуться в Эстонию и здесь благополучно трудоустроиться. Компьютерщики – еще быть может, с гуманитариями сложнее. А уехавшие на Запад вовсе не обязательно захотят возвращаться.

Могу ошибаться, но кажется, эти умонастроения как-то связаны с запрятанным скепсисом в отношении эстонского государства, который школьники видят не только у родителей, бабушек и дедушек, но и учителей. Почему так исторически сложилось – другой вопрос, но перспективными мне эти умонастроения не кажутся. Особенно, когда я вижу, как маются с поиском работы вернувшиеся из-за границы знакомые.

Русская школа накладывает свои ограничения и на общение с эстонскими сверстниками, сужая круг знакомств – и это важно даже не столько в плане будущей карьеры, сколько в плане ощущения себя включенным в местную жизнь вообще. Вроде бы общее место в многолетней полемике. С другой стороны, на это могут заметить «кто вас вообще хочет туда включать?», но мне почему-то кажется, что отторжение – явление не системное и всегда очень зависит от конкретных людей с их очень конкретным воспитанием и темпераментом.

Основная проблема, которую я вижу в обучении на эстонском, - это неудовлетворительная система поддержки, которая приводит к неуспеваемости. Не понял – потерял интерес – перестал учиться. Если вовремя не разорвать эту цепочку, последствия могут быть весьма плачевны. Понятно, что эстонская школа – это увеличение домашней нагрузки на семью. Теперь предположим, что родитель один и он работает – и вовсе не обязательно с 9 до 17, а бабушка-дедушка по-эстонски, прямо скажем, так себе. Перспектива? Убиться на работе, чтобы заработать на репетиторов, перегрузив при этом ребенка дополнительными занятиями после уроков, чтобы отбить у него последнее желание учиться?