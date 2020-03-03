Глава УЕФА: "тошнит от расизма" на европейских футбольных стадионах

По словам Чеферина, для борьбы с расизмом необходимо предпринять дополнительные действия. Об этом он сказал в своем докладе на заседании конгресса УЕФА в Амстердаме.

В нынешнем сезоне сразу несколько игроков подвергались оскорблениям на почве расизма во время матчей европейских первенств. Так, например, защитник "Герты" Джордан Торунарига подвергся оскорблениям на расистской почве со стороны фанатов "Шальке" во время матча 1/8 финала Кубка Германии. Клуб из Гельзенкирхена в итоге выплатил штраф в размере 50 тысяч евро. Ранее защитник "Челси" Антонио Рюдигер обвинил в расизме болельщиков "Тоттенхэма", позднее "шпоры", которые проводили свое расследование в отношении данного инцидента, и полиция Лондона не смогли найти подтверждения данного факта.