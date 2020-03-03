Вт, 3.03.2020
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Сервис Apple Pay стал доступен для клиентов эстонского банка

Apple Pay.

ФОТО: via www.imago-images.de/imago images/Overstreet

Начиная с сегодняшнего дня клиенты банка LHV могут использовать для оплаты покупок в интернете и магазинах сервис Apple Pay. Для этого необходимо добавить банковскую карту в приложение Wallet («Кошелек») на устройстве Apple, сообщила пресс-служба банка.

Apple Pay — сервис, работающий на iPhone и других умных устройствах компании Apple, который позволяет совершать бесконтактные платежи в магазинах, а также расплачиваться за покупки в интернете. В случае использования Apple Pay банковская карточка вам больше не понадобится.

По словам руководителя розничного банкинга LHV Кадри Кийсель, клиенты банка давно ждали появления поддержки данного сервиса в стране. «Поскольку почти у половины наших клиентов iPhone, очевидно, сервис Apple Pay быстро станет популярным», - считает она.

В банке также отметили, что если сначала банковскую карту можно будет добавлять только в приложении Wallet, вскоре данная возможность появится и в мобильном приложении LHV.

Более подробную информацию об использовании услуги можно найти по данной ссылке.

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