Сервис Apple Pay стал доступен для клиентов эстонского банка

Apple Pay — сервис, работающий на iPhone и других умных устройствах компании Apple, который позволяет совершать бесконтактные платежи в магазинах, а также расплачиваться за покупки в интернете. В случае использования Apple Pay банковская карточка вам больше не понадобится.

По словам руководителя розничного банкинга LHV Кадри Кийсель, клиенты банка давно ждали появления поддержки данного сервиса в стране. «Поскольку почти у половины наших клиентов iPhone, очевидно, сервис Apple Pay быстро станет популярным», - считает она.

В банке также отметили, что если сначала банковскую карту можно будет добавлять только в приложении Wallet, вскоре данная возможность появится и в мобильном приложении LHV.