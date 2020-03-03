На грани катастрофы: крупная канализационная труба может в любой момент лопнуть

В очистной коллекторе диаметром в один метр текут сточные воды из Лаагри, Сауэ, Саку и половины района Нымме, поступая на очистные сооружения в Пальяссааре. Это бетонная труба, внутренняя поверхность которой со временем отвалилась, в результате чего металлический каркас подвергся коррозии.

Aкционерное общество Tallinna Vesi начало подготовку к ремонту в субботу вечером. На отрезке бульвара Кадака между улицами Тяхеторни и Мяэпеальсе открытой останется одна полоса, по которой будет запрещено движение тяжелых грузовиков.

«По мнению специалистов Tallinna Vesi, железобетонный канализационный трубопровод под бульваром Кадака находится в аварийном состоянии, поэтому мы решили немедленно перенаправить тяжелые грузовики и попросили Tallinna Vesi немедленно приступить к ремонту», - сказал , заместитель начальника Таллиннского департамента шоссейных дорог Тальво Рюйтельмаа.

Он добавил, что для общественного транспорта и других участников движения останется открытым одно направление, на котором нет опасности обрушения. "Тем не менее, мы рекомендуем избегать отрезка между Тяхеторни и Мяэпеальсе", - добавил он.

Наибольшая опасность для участников дорожного движения заключается в том, что дорожное полотно над аварийным канализационным коллектором может обвалиться. «Если это произойдет, мы немедленно закроем участок дороги в полном объеме и перенаправим автобусы в объезд», - пообещал Рюйтельмаа.

По словам производственного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, работы будут выполнены без полного выкапывания трубопровода, чтобы минимизировать нарушение движения. В дневное время через этот участок Кадака-теэ проходит в обоих направлениях около тысячи автомобилей в час.

Аварийное состояние коллектора было обнаружено лишь недавно. «В прошлом году в одном месте дорога просела. Эта ситуация отслеживалась, был сделан шурф, чтобы получить изображение внутренней полости трубы. Как только мы посмотрели на него, стало ясно, что у нас проблема», - сказал Рюйтельмаа.

Внутренняя часть трубы должна иметь гладкую бетонную поверхность, но изображение внутренней части трубы показывает, что бетон с внутренней стороны осыпался, обнажив металлическую раму. «К счастью, снаружи местами еще есть бетон», - сказал Рюйтельмаа.

Для ремонта коллектора сточные воды необходимо перенаправить, построив временный коллектор у обочины дороги и временную насосную станцию возле перекрестка Тяхеторни и Тихнику. По словам Рюйтельмаа, если старый коллектор разрушится до завершения временного трубопровода, будет запущен кризисный план, который предусматривает сброс сточных вод при помощи шлангов.

Дорожные работы на бульваре Кадака

До 13 марта каждый день с 9:00 до 19:00 бульвар Кадака в направлении центра города будет закрыт на протяжении 100-200 метров.