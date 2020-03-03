Выяснилось: боязнь коронавируса не является страховым случаем

По словам одного из руководителей страхового общества Seesam Kindlustus Йонатана Йыкса, страховщики не считают отмену поездки по совету Министерства иностранных дел или из опасения заразиться коронавирусом страховым случаем. Но возможность получить компенсацию представляет страховка задержек в путешествии, возникающих по желанию путешествующего, сообщило BNS.
В случае отмены авиаперелета из-за коронавируса Йыкс считает, что основная защита от срыва рейса работает лишь в том случае, если об отмене стало известно меньше чем за 24 часа до вылета: «Если человек хочет быть защищен и от отмены, возникшей раньше, нужно выбрать пакет, включающий в себя задержки в путешествиях».
«В случае страхования путешествий от Seesam можно выбрать и аннулирование рейса по собственному желанию, и в случае наступления такого страхового случая компенсируется 70 процентов расходов, которыми застрахованный не смог воспользоваться и которые поставщик услуги не смог ему вернуть. Страховка при отмене по собственному желанию действует, если договор заключен в течение двух недель после покупки путешествия или бронирования», - добавил он.
Он объяснил, что если застрахованный попадет в карантин или у него из-за карантина возникнут дополнительные расходы на транспорт и размещение, они будут компенсированы только в случае наличия страховки на задержки в путешествии. В такой ситуации еще важно знать, что задержкой в поездке не является ситуация, когда государство не разрешает путешественнику въезд в страну.
По его словам, нет разницы, заключил клиент договор о задержках в путешествии с основной или расширенной защитой, отмена рейса из опасения заболеть чем-либо страховым случаем не признается. Отмену рейса из страха или данных Министерством иностранных дел советов защитит только страховка, подразумевающая собственное желание.
«Ее можно использовать и в других случаях, не только при страхе заражения: например, неожиданная работа на родине, и в таком случае компенсируются 70 процентов расходов клиента, которые гостиница, авиакомпания или другой поставщик услуги не возвращает», - объяснил страховщик.
Представитель страховой фирмы посоветовал всегда заключать договор страхования при бронировании поездки, поскольку тогда будет действовать защита, которая убережет от непредсказуемых и несчастных случаев и на протяжении большего времени. Если с момента бронировании прошло больше двух недель, Йыкс советует связаться со страховым обществом и поинтересоваться, можно ли еще заключить правильный договор. И напротив, договор с расширенной защитой можно заключить без временного ограничения.
Он добавил: «Коронавирус рассматривается как любая другая болезнь. Страховка путешествия покрывает расходы на лечение в пределах выбранной клиентом страховой суммы».