Выяснилось: страх перед коронавирусом не является страховым случаем

В случае отмены авиаперелета из-за коронавируса Йыкс считает, что основанная защита от срыва рейса работает лишь в том случае, если об этом стало известно меньше чем за 24 часа до вылета: «Если человек хочет быть защищен и от изменений или отмены возникших раньше, нужно выбрать пакет, включающий в себя заминки в путешествиях».

«В случае страхования путешествий от Seesam можно выбрать и аннулирование рейса по собственному желанию, и в случае наступления такого страхового случая компенсируется 70 процентов расходов, которыми застрахованный не смог воспользоваться и которые поставщик услуги не смог ему вернуть. Страховка при отмене по собственному желанию действует, если договор заключен в течение двух недель после покупки путешествия или бронирования», - добавил он.

Он объяснил, что если застрахованный попадет в карантин, или у него из-за карантина возникнут дополнительные расходы на транспорт и размещение, они будут компенсированы только в случае наличия страховки на заминки в поездке. В такой ситуации еще важно знать, что заминкой в поездке не является ситуация, когда государство не разрешает путешественнику въезд в страну.

По его словам, нет разницы, заключил клиент договор о заминках в путешествии с основной или расширенной защитой, отмена рейса из-за опасений заболеть страховым случаем не признается. Отмену рейса из-за страха или данных Министерством иностранных дел пожеланий защитит только страховка, подразумевающая собственное желание.

«Это можно использовать и в других случаях, не только при страхе заражения: например, неожиданная работа на родине, и тут компенсируются 70 процентов расходов клиента, которые гостиница, авиакомпания или другой поставщик услуги не возвращает», - объяснил страховщик.

Представитель страховой фирмы посоветовал заключать договор страхования всегда при бронировании поездки, поскольку тогда будет действовать защита, которая убережет от непредсказуемостей и несчастных случаев, и на протяжении большего времени. Если с момента бронировании прошло больше двух недель, Йыкс советует связаться со страховым обществом и поинтересоваться, можно ли еще заключить правильный договор. И напротив, договор с расширенной защитой можно заключить без временного ограничения.