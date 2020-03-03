Фото ⟩ Три квартиры, которые стоят меньше, чем квадратный метр жилья в Таллинне

Каждый месяц цены на квартиры в Таллинне бьют рекорды. В феврале средняя цена за квадратный метр в столице составила 2053,78 евро. Это создало ситуацию, когда в некоторых уголках Эстонии квартиру можно приобрести за меньшую сумму, чем квадратный метр жилья в Таллинне, пишет Postimees.
Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа
В центре Ахтме продается трехкомнатная квартира, за которую просят всего тысячу евро. Квартира, общая площадь которой составляет 39,3 квадратных километра, расположена на последнем этаже четырехэтажного панельного дома.
В доме есть действующее квартирное товарищество. Его фасад утоплен, а, кроме того, недавно была постелена новая крыша. Из трех окон в квартире заменены два.
Дом находится в центре Ахтме, до Ахтмеской гимназии Кохтла-Ярве всего 120 метров. Рядом расположены продуктовый магазин и Ахтмеский спортхолл. Подробнее с этим предложением можно ознакомится здесь.
Вастселийна, Вырумаа
В поселке с 600 жителями продается однокомнатная квартира, новому владельцу которой придется выложить за нее 2000 евро. Общая площадь квартиры, расположенной в нуждающемся в реновации двухэтажном деревянном доме, составляет 30 квадратных метров.
Речь идет о доме с печным отоплением, который окружает большой сад. Вблизи него находятся народный дом Вастселийна и продуктовый магазин.
Подробнее с этим предложением можно ознакомится здесь.
Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа
В Ярвеской части города Кохтла-Ярве продается однокомнатная квартира, которая стоит 1899 евро. Общая площадь квартиры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного панельного дома, который был построен в 1960 году, составляет 26,9 квадратных метров.
К большому сожалению, в квартире произошел пожар, и поэтому новый владелец должен учитывать то, что жилье нуждается в ремонте. В доме есть квартирное товарищество.
Рядом находятся продуктовые магазины и Ярвеская основная школа. Подробнее с этим предложением можно ознакомится здесь.