Фото ⟩ Три квартиры, которые стоят меньше, чем квадратный метр жилья в Таллинне

Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа

В центре Ахтме продается трехкомнатная квартира, за которую просят всего тысячу евро. Квартира, общая площадь которой составляет 39,3 квадратных километра, расположена на последнем этаже четырехэтажного панельного дома.

Ахтмеская часть Кохтла-Ярве. ФОТО: KV.EE

В доме есть действующее квартирное товарищество. Его фасад утоплен, а, кроме того, недавно была постелена новая крыша. Из трех окон в квартире заменены два.

Квартира в Ахтме. ФОТО: KV.EE

Дом находится в центре Ахтме, до Ахтмеской гимназии Кохтла-Ярве всего 120 метров. Рядом расположены продуктовый магазин и Ахтмеский спортхолл. Подробнее с этим предложением можно ознакомится здесь.

Вастселийна, Вырумаа

В поселке с 600 жителями продается однокомнатная квартира, новому владельцу которой придется выложить за нее 2000 евро. Общая площадь квартиры, расположенной в нуждающемся в реновации двухэтажном деревянном доме, составляет 30 квадратных метров.

Квартира в Вастселийна. ФОТО: KV.EE

Речь идет о доме с печным отоплением, который окружает большой сад. Вблизи него находятся народный дом Вастселийна и продуктовый магазин.

Квартира в Вастселийна. ФОТО: KV.EE

Подробнее с этим предложением можно ознакомится здесь.

Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа

В Ярвеской части города Кохтла-Ярве продается однокомнатная квартира, которая стоит 1899 евро. Общая площадь квартиры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного панельного дома, который был построен в 1960 году, составляет 26,9 квадратных метров.

Квартира в Ярвеской части Кохтла-Ярве. ФОТО: KV.EE

К большому сожалению, в квартире произошел пожар, и поэтому новый владелец должен учитывать то, что жилье нуждается в ремонте. В доме есть квартирное товарищество.

Квартира в Ярвеской части Кохтла-Ярве. ФОТО: KV.EE