Неоднократно посещавший Эстонию круизный лайнер отправлен в Норвегии на карантин из-за коронавируса

Прибывший из Гамбурга круизный лайнер Aida Aura с 1200 пассажиров отложил выход из норвежского порта Хаугесунн из-за подозрений по поводу наличия нового коронавируса у двух человек на борту. Об этом сообщила во вторник Норвежская государственная телерадиокомпания.
Судно должно было покинуть порт 2 марта. Однако в итоге лайнер остался там еще на день в ожидании результатов анализов пассажиров.
"Мы получили сообщение от представителя судна о том, что там находятся два человека, у которых может быть коронавирус. Они хотели, чтобы эти люди сдали анализы", - сказал врач общины Хаугесунн Тейс Квале. Причиной стало то, что неделю назад эти пассажиры - граждане Германии - контактировали с человеком, у которого наличие коронавируса было позже подтверждено.
На борту Aida Aura в общей сложности находятся 1200 пассажиров и более 100 членов экипажа. Двое пассажиров, которых подозревают в заражении коронавирусом, находятся на карантине в больнице, судно будет продезинфицировано.
Круизный лайнер Aida Aura в прошлом году также посещал порты Эстонии. В августе это судно стояло в порту Сааремаа, а в октябре сильный ветер помешал швартовке у причала. В октябре 2019 года этот немецкий круизный лайнер стал последним в круизном сезоне Таллинна, который длится с апреля по октябрь.
Судно прибыло в Хаугесунн 2 марта. Из Гамбурга оно отправилось в путь 29 февраля и должно посетить еще шесть городов Норвегии, а затем вернуться обратно в Германию. Возвращение лайнера в Гамбург было запланировано на 14 марта. Оператором судна является германская компания AIDA Cruises, оно ходит под флагом Италии.