Неоднократно посещавший Эстонию круизный лайнер отправлен в Норвегии на карантин из-за коронавируса

Судно должно было покинуть порт 2 марта. Однако в итоге лайнер остался там еще на день в ожидании результатов анализов пассажиров.

"Мы получили сообщение от представителя судна о том, что там находятся два человека, у которых может быть коронавирус. Они хотели, чтобы эти люди сдали анализы", - сказал врач общины Хаугесунн Тейс Квале. Причиной стало то, что неделю назад эти пассажиры - граждане Германии - контактировали с человеком, у которого наличие коронавируса было позже подтверждено.

На борту Aida Aura в общей сложности находятся 1200 пассажиров и более 100 членов экипажа. Двое пассажиров, которых подозревают в заражении коронавирусом, находятся на карантине в больнице, судно будет продезинфицировано.

Круизный лайнер Aida Aura в прошлом году также посещал порты Эстонии. В августе это судно стояло в порту Сааремаа, а в октябре сильный ветер помешал швартовке у причала. В октябре 2019 года этот немецкий круизный лайнер стал последним в круизном сезоне Таллинна, который длится с апреля по октябрь.