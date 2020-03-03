Мужчин, пытавшихся убить полицейского, приговорили к длительным тюремным срокам

Суд приговорил Дмитрия Додонова (34) к 14 годам тюрьмы, а Григория Кашинцева (24) к девяти. Перед судом вместе с ними предстал также обвиняемый в Максим Алак (34), которого приговорили к четырем годам условно.

Согласно обвинению, Додонов, находясь в одной камере предварительного заключения Нарвского арестного дома вместе с Кашинцевым, организовал убийство сотрудника арестного дома для побега. Согласно обвинению, Додонов придумал план и договорился с Кашинцевым, кто что сделает.

12 мая прошлого года Додонов про конвоировании из камеры для прогулок по коридору арестного дома брызнул в глаза полицейскому мыльным раствором, причинив ему сильное жжение в глазах, и воспользовался моментом, чтобы начать душить его.

В то же время Кашинцев напал на находившегося при исполнении обязанностей специалиста арестного дома, чтобы тот не смог прийти на помощь своему коллеге.

Согласно обвинению, Додонов избил полицейского и нанес ему ряд ударов металлической шариковой ручкой.

Полицейскому несмотря на нападение удалось нажать на кнопку тревоги и прибежавшие на место полицейские задержали нападавших.