Burger King открывает в Таллинне три ресторана и ищет сотрудников

В зале ожидания Балтийского вокзала, на площади в почти 600 квадратных метров, откроется, помимо Burger King, также магазин Tallink Ekspress.

По словам представительницы Tallink Grupp Катре Кываск, открывающееся на Балтийском вокзале представительство станет самым большим ресторан Burger King в Таллинне, где будут предлагать самые известные в мире приготовленные на огне Whopper и другую популярную продукцию.

В первом полугодии в Эстонии откроется четыре заведения Burger King, а всего в 2020 году — минимум восемь во всех странах Балтии. Точное расположение других ресторанов будет известно в скором времени.

В связи с открытием нескольких заведений в Таллинне, Burger King ищет работников. Некоторых начнут обучать уже в ближайшие недели, но еще не поздно предложить свою кандидатуру.

Burger King ищет обслуживающий персонал и старших смены.