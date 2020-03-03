Burger King открывает в Таллинне три ресторана и ищет сотрудников

Tallink Grupp откроет второй в Эстонии ресторан быстрого питания Burger King в начале мая в зале ожидания Балтийского вокзала. Первый ресторан появится уже в середине апреля в торговом центре Rocca al Mare, и предприятие также ранее сообщало, что третий ресторан откроется этой весной в торговом центре Ülemiste.
В зале ожидания Балтийского вокзала, на площади в почти 600 квадратных метров, откроется, помимо Burger King, также магазин Tallink Ekspress.
По словам представительницы Tallink Grupp Катре Кываск, открывающееся на Балтийском вокзале представительство станет самым большим ресторан Burger King в Таллинне, где будут предлагать самые известные в мире приготовленные на огне Whopper и другую популярную продукцию.
В первом полугодии в Эстонии откроется четыре заведения Burger King, а всего в 2020 году — минимум восемь во всех странах Балтии. Точное расположение других ресторанов будет известно в скором времени.
В связи с открытием нескольких заведений в Таллинне, Burger King ищет работников. Некоторых начнут обучать уже в ближайшие недели, но еще не поздно предложить свою кандидатуру.
Burger King ищет обслуживающий персонал и старших смены.
В связи с открытием и обслуживанием ресторанов в Эстонии, Латвии и Литве компания создаст в трех странах Балтии около 800 новых рабочих мест. Франшизный договор на каждый открытый ресторан заключен на 20 лет.