Вт, 3.03.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Олимпийские игры в Токио могут быть отложены до конца 2020 года

Олимпийские игры в Токио могут быть отложены до конца 2020 года

Tokyo tähistab olümpialinnaks valimist.

ФОТО: Yuya Shino/Reuters/Scanpix

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отложены до конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, передает Sports.ru.

Министр, ответственный за организацию Олимпийских игр, известная конькобежка и велогонщица Сэйко Хасимото сообщила, что соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет отложить проведение Игр.

В настоящее время Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Тестовые соревнования на Играх были отменены из-за вспышки болезни в Японии. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране достигло 980 человек, 706 из них – на круизном лайнере Diamond Princess.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ