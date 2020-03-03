Олимпийские игры в Токио могут быть отложены до конца 2020 года

Министр, ответственный за организацию Олимпийских игр, известная конькобежка и велогонщица Сэйко Хасимото сообщила, что соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет отложить проведение Игр.

В настоящее время Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.