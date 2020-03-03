Олимпийские игры в Токио могут быть отложены до конца 2020 года

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отложены до конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, передает Sports.ru.
Министр, ответственный за организацию Олимпийских игр, известная конькобежка и велогонщица Сэйко Хасимото сообщила, что соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет отложить проведение Игр.
В настоящее время Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.
Тестовые соревнования на Играх были отменены из-за вспышки болезни в Японии. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране достигло 980 человек, 706 из них – на круизном лайнере Diamond Princess.