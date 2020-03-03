Фото ⟩ В Польше открылся крупнейший в Европе аквапарк. Его жестко раскритиковали

Долгожданный Suntago Water Park открылся 20 февраля. В первые две недели приобрести билеты было почти нереально, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на литовский портал 15min.lt. Перед открытием сообщалось, что аквапарк будет разделен на три зоны - развлечений, саун и отдыха. В парке установлены горки общей протяженностью более трех километров, бассейны занимают порядка 2000 кв. м, термальные бассейны - 840 кв. м, там растут 700 настоящих пальм, имеется 400 кресел для отдыха и сад, площадь которого составляет 20 тыс кв. м, также есть восемь саун и четыре бассейна "для хорошего самочувствия". Авкапарк находится в получасе езды от Варшавы - в деревне Вренча. Однако людей постигло разочарование.

"Многие аттракционы не были закончены. Пластиковые уголки бортов уличного бассейна отклеились и словно так и ждали, что кто-то поранит руку или ногу. Я насчитал десять таких уголков", - написал репортер польского издания WP.pl.

WP.pl пишет, что на данный момент парк аттракционов можно считать строительной площадкой: аквапарк необходимо немедленно закрыть, закончить внутренние работы, обучить персонал и еще раз все испытать.

Посетители жаловались на неправильно указанную глубину бассейнов, а также на то, как преподнесена информация - зачастую это просто распечатка на листе А4, пишет Gazeta Wybrocza. Издание поясняет, что в первый день люди толпились в очередях к водным горкам, конфликтовали из-за нехватки плавательных кругов в бассейне. Удостоились критики и цены на вход: на официальном сайте указано, что четыре часа во всех зонах стоят 104 злотых (25 евро), однако на кассе многим людям пришлось заплатить на 10 евро больше.