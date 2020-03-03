Вт, 3.03.2020
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Авиапассажирку поместили на двухнедельный карантин, приняв ее похмелье за коронавирус

Holiday Inni hotell Londoni Heathrow lennujaama juures on muudetud keskuseks, kus võetakse vastu arvatavaid koroonaviirusesse nakatunuid.

ФОТО: Peter Manning / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Летевшая из Сингапура в Лондон 26-летняя студентка Джулия Валентин попросила у стюардесс обезболивающее из-за похмелья, однако бортпроводницы подумали, что молодая женщина может быть заражена коронавирусом и изолировали ее от людей, пишет Gazeta.ru cо ссылкой на британский таблоид Mirror.

Джулия, уроженка шведского Гетеборга, учащаяся в университете в Великобритании, рассказала, что вечером перед вылетом была на вечеринке, где много выпила. Не выспавшись и не успев позавтракать, она поехала утром в аэропорт.

В самолете ей стало плохо, и она попросила предоставить ей возможность прилечь. По словам Валентин, экипаж перепугался ее обычной просьбы и заставил надеть маску. Студентка надеялась, что ее пересадят в бизнес-класс, однако ее вовсе изолировали.

Джулии измерили температуру, и градусник показал 40,3 градуса.

«Я чувствовала похмелье. Мне было плохо... 14-часовой полет больше походил на 40-часовой», — сказала Валентин.

Она пыталась объяснить стюардессам, что у нее похмелье, однако экипаж ее не слушал. Когда они приземлились, то в аэропорту Хитроу ее встретили медики в защитных костюмах. Валентин и ее подругу поместили на 14-дневный карантин в засекреченном месте. 

"Мы чувствовали себя как в сериале "Ходячие мертвецы", - сказала студентка британскому таблоиду.

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