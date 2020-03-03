Авиапассажирку поместили на двухнедельный карантин, приняв ее похмелье за коронавирус

Летевшая из Сингапура в Лондон 26-летняя студентка Джулия Валентин попросила у стюардесс обезболивающее из-за похмелья, однако бортпроводницы подумали, что молодая женщина может быть заражена коронавирусом и изолировали ее от людей, пишет Gazeta.ru cо ссылкой на британский таблоид Mirror.
Джулия, уроженка шведского Гетеборга, учащаяся в университете в Великобритании, рассказала, что вечером перед вылетом была на вечеринке, где много выпила. Не выспавшись и не успев позавтракать, она поехала утром в аэропорт.
В самолете ей стало плохо, и она попросила предоставить ей возможность прилечь. По словам Валентин, экипаж перепугался ее обычной просьбы и заставил надеть маску. Студентка надеялась, что ее пересадят в бизнес-класс, однако ее вовсе изолировали.
Джулии измерили температуру, и градусник показал 40,3 градуса.
Svenska Julia, 26, var bakfull – skapade coronapanik på flygplatsen • ”Satte på mig en mask” https://t.co/DVoLmMoxVY pic.twitter.com/wQCrKh0xgn— Aftonbladet (@Aftonbladet) March 2, 2020
«Я чувствовала похмелье. Мне было плохо... 14-часовой полет больше походил на 40-часовой», — сказала Валентин.
Она пыталась объяснить стюардессам, что у нее похмелье, однако экипаж ее не слушал. Когда они приземлились, то в аэропорту Хитроу ее встретили медики в защитных костюмах. Валентин и ее подругу поместили на 14-дневный карантин в засекреченном месте.
"Мы чувствовали себя как в сериале "Ходячие мертвецы", - сказала студентка британскому таблоиду.