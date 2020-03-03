Авиапассажирку поместили на двухнедельный карантин, приняв ее похмелье за коронавирус

Джулия, уроженка шведского Гетеборга, учащаяся в университете в Великобритании, рассказала, что вечером перед вылетом была на вечеринке, где много выпила. Не выспавшись и не успев позавтракать, она поехала утром в аэропорт.

В самолете ей стало плохо, и она попросила предоставить ей возможность прилечь. По словам Валентин, экипаж перепугался ее обычной просьбы и заставил надеть маску. Студентка надеялась, что ее пересадят в бизнес-класс, однако ее вовсе изолировали.

Джулии измерили температуру, и градусник показал 40,3 градуса.

Svenska Julia, 26, var bakfull – skapade coronapanik på flygplatsen • ”Satte på mig en mask” https://t.co/DVoLmMoxVY pic.twitter.com/wQCrKh0xgn — Aftonbladet (@Aftonbladet) March 2, 2020

«Я чувствовала похмелье. Мне было плохо... 14-часовой полет больше походил на 40-часовой», — сказала Валентин.

Она пыталась объяснить стюардессам, что у нее похмелье, однако экипаж ее не слушал. Когда они приземлились, то в аэропорту Хитроу ее встретили медики в защитных костюмах. Валентин и ее подругу поместили на 14-дневный карантин в засекреченном месте.