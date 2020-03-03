Создатели WhatsApp уже тестируют новую полезную функцию

WhatsApp является самым популярным приложением для обмена сообщениями в мире, в данном сервисе более двух миллиардов пользователей по всему миру. Разработчики регулярно улучшают свое детище, расширяя его функциональность.
Недавно в WhatsApp была добавлена темная тема, теперь же, как сообщает, WABetaInfo, разработчики планируют улучшить конфиденциальность пользовательских данных и чатов, пишет Ixbt.com. Новая функция была замечена в WhatsApp beta v.2.20.66, она позволяет вам защитить паролем резервную копию на Google Диске.
Как видно на скриншоте, эта функция отображается в настройках резервного копирования чата и позволяет легко зашифровать свои данные с помощью пароля, чтобы ни WhatsApp, ни Google не могли просматривать ваши переписки.
Восстановление зашифрованной резервной копии потребует от вас ввода пароля, без которого вы не сможете получить доступ к сохраненным сообщениям. На данный момент эта функция находится на ранней стадии разработки, поэтому WhatsApp может внести в нее существенные изменения перед выпуском.