Создатели WhatsApp уже тестируют новую полезную функцию

Недавно в WhatsApp была добавлена темная тема, теперь же, как сообщает, WABetaInfo, разработчики планируют улучшить конфиденциальность пользовательских данных и чатов, пишет Ixbt.com. Новая функция была замечена в WhatsApp beta v.2.20.66, она позволяет вам защитить паролем резервную копию на Google Диске.

Как видно на скриншоте, эта функция отображается в настройках резервного копирования чата и позволяет легко зашифровать свои данные с помощью пароля, чтобы ни WhatsApp, ни Google не могли просматривать ваши переписки.