Вт, 3.03.2020
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Создатели WhatsApp уже тестируют новую полезную функцию

Смартфон.

ФОТО: Peter Byrne/PA Wire/PA Images

WhatsApp является самым популярным приложением для обмена сообщениями в мире, в данном сервисе более двух миллиардов пользователей по всему миру. Разработчики регулярно улучшают свое детище, расширяя его функциональность.

Недавно в WhatsApp была добавлена темная тема, теперь же, как сообщает, WABetaInfo, разработчики планируют улучшить конфиденциальность пользовательских данных и чатов, пишет Ixbt.com. Новая функция была замечена в WhatsApp beta v.2.20.66, она позволяет вам защитить паролем резервную копию на Google Диске.

Как видно на скриншоте, эта функция отображается в настройках резервного копирования чата и позволяет легко зашифровать свои данные с помощью пароля, чтобы ни WhatsApp, ни Google не могли просматривать ваши переписки.

Создатели WhatsApp уже тестируют новую полезную функцию
 

Восстановление зашифрованной резервной копии потребует от вас ввода пароля, без которого вы не сможете получить доступ к сохраненным сообщениям. На данный момент эта функция находится на ранней стадии разработки, поэтому WhatsApp может внести в нее существенные изменения перед выпуском.

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