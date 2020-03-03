В годовщину выхода фильма «Он вам не Димон» Навальному и его родственникам заблокировали банковские счета

Также счета заблокировали у жены и родителей директора ФБК Ивана Жданова, а в довершение на Навального подал в суд бизнесмен Олег Дерипаска, причем в карточке его фамилия указана как «Дерипаско», передает NEWSru.

Представитель российского миллиардера подтвердил Forbes подачу иска. Из картотеки арбитражных дел следует, что иск был подан 26 февраля. Суть претензий неизвестна.

Навальный отметил, что все это произошло в третью годовщину выхода громкого фильма-расследования о бывшем премьер-министре России Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон», который собрал 33,6 миллиона просмотров.

«Это довольно неприятно, я скрывать не буду. Ну вот родители у меня пожилые люди, пенсионеры. Как и у всех у них - болезни, лекарства и тд. А теперь фиг знает, как за ЖКХ заплатить, - пишет Навальный. - Ребенок учится на другом конце планеты одна - осталась без копейки денег. Голодная, понятное дело, не останется, и общежитие есть. Но это вам к вечной волынке на тему "детей они не трогают"».

Со вчерашнего дня мои счета выглядят вот так. И жены. И отца. https://t.co/fCgVnS0RC3 pic.twitter.com/3uORZ0zuGi — Ivan Zhdanov (@IoannZH) March 3, 2020

Фильм «Он вам не Димон» вышел 2 марта 2017 года. В нем рассказывается о схеме, по которой Дмитрий Медведев стал владельцем элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен в России и за границей. В расследовании также говорится, что бизнесмен Алишер Усманов через подставной благотворительный фонд якобы дал Медведеву взятку в виде участка и дома на Рублевке стоимостью 5 млрд рублей.

После публикации видео по всей России проходили многотысячные митинги против коррупции, символом которых стала желтая резиновая уточка. Акции сопровождались разгоном и массовым задержанием протестующих, а также привели к ужесточению законодательства о митингах.

Миллиардер Усманов подал к ФБК и Навальному иск о защите чести и достоинства. Люблинский суд Москвы в сентябре 2017 года обязал ФБК в течение десяти дней удалить порочащие публикации о бизнесмене, включая фильм «Он вам не Димон», а также за три месяца опубликовать их опровержение на сайтах оппозиционера и ФБК. Впоследствии Мосгорсуд смягчил решение, обязав ответчиков удалить лишь фрагменты фильмов-расследований, а не все видеоролики.