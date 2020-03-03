Утечки газа в 14 квартирах одного дома: опасные неисправности не замечали годами

“Мы каждый год давали председателю акт, в котором написано, в какой квартире какие неисправности, - рассказал Олег Байков. - Мы же не можем самовольно устранять их без согласия хозяев. Были квартиры, в которые мы не попадали, но были и квартиры, в которых хозяева игнорировали наши замечания. Мы же не можем собственника заставить что-то починить”.

КТ Бастракова, 5 и Nova-Spectrum расстались со взаимными претензиями. Ольга Краузе говорит, что газовщики установили в подъезде газовые краны, которые протекают, а Олег Байков - что председатель не оплатила сделанную работу.

Ольга Краузе стала председателем КТ в начала 2018 года. В 2019 году товарищество сменило фирму, обслуживающую газовые приборы. После неожиданного отчета новой фирмы новый председатель начала наводить порядок в газовом оборудовании. И прежде всего пришлось бороться с тем, что газовщики не могли попасть в квартиры для осмотра оборудования.

“Я написала всем жителям дома грозное письмо, чтобы до 31 мая они все недостатки устранили, - рассказала председатель. - Я не хочу жить на пороховой бочке. И не хочу сидеть, поэтому должна выполнить свою работу председателя”.

Летом она планирует провести новую проверку по всех квартирах.

В конце прошлого года специалистам Limited Project не удалось попасть в 11 квартир. После того, как председатель КТ “провела разъяснительную работу” с владельцами квартир, не осмотренными остались только две квартиры, которые в данный момент пустуют - хозяева живут в других городах.

“Сейчас я жду от Limited Project акта, что они успели сделать за февраль, - сказала председатель КТ. - Мы с ними работаем, и я планирую, что до конца мая дом у меня будет полностью обслужен. Все недостатки должны быть устранены. Раньше этого просто не делали - да, проверяющие написали в акте, что в такой-то квартире есть такой-то недостаток. Но люди их не вызвали, чтобы устранить недостатки. Получается, не чинили, а только писали в акте. Я согласна, что это работа и председателя, и фирмы. Вот, например, в акте написано “старый вентиль, поменять”. Ну, старый и старый, не течет же. И люди думают, что всё нормально”.

За чей счет переделывать ремонт?

По словам председателя КТ, больше всего нарушений было выявлено в тех квартирах, где недавно был сделан ремонт.

“Кому-то ремонт делали знакомые мастера, у одной женщины муж делал. В квартире той девушки, которая обратилась в прессу, перед продажей квартиры всё сделали красиво, но, получается, не по правилам”, - рассказала Ольга Краузе.