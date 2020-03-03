Утечки газа в 14 квартирах одного дома: опасные неисправности не замечали годами

В Эстонии ежегодно фиксируются сотни инцидентов с природным газом и угарным газом, каждый год несколько человек умирают из-за отравления угарным газом. Ради безопасности жителей газовое оборудование в многоквартирных домах ежегодно должны проверять специалисты. В доме по улице Бастракова, 5 в Нарве квартирное товарищество в прошлом году сменило фирму, обслуживающую газовые приборы. И работники новой фирмы обнаружили различные нарушения сразу в 25 квартирах, в том числе утечки газа в 14 квартирах. Работники, которые обслуживали этот дом раньше, во многие квартиры попасть не могли, а в других годами не находили неисправностей.
Неприятные сюрпризы для половины жителей
В редакцию Rus.Postimees обратилась Анжела Рубанникова. Ее брат в 2018 году приобрел квартиру в хрущевке по адресу ул. Бастракова, 5 в Нарве. Он собирается оформить дарственную на сестру, то есть фактической владелицей квартиры можно считать именно Анжелу.
В доме 44 квартиры, почти в каждой - газовая плита на кухне и газовая колонка для нагрева воды в ванной комнате.
Перед продажей квартиры прежний владелец сделал ремонт, в том числе в ванной. Специалисты компании Nova-Spectrum, которые обслуживали газовое оборудование в доме и проводили ежегодные проверки, никаких нарушений в квартире не обнаружили. В 2019 году проверку проводила уже другая обслуживающая фирма - Limited Project. Ее работники выявили сильную утечку газа, заметили, что колонка установлена не по нормам и нашли другие нарушения. В только что отремонтированной квартире снова придется делать частичный ремонт.
Председатель квартирного товарищества Ольга Краузе рассказала, что с такой проблемой после прихода новой обслуживающей фирмы столкнулась не только Анжела. Это хорошо видно из актов ежегодного осмотра дома за пять лет, который сначала проводила фирма Nova-Spectrum, а затем Limited Project:
- 2015 год - в двух квартирах старое оборудование, которое, по закону, нужно заменить или регулярно проводить его “техосмотр” в компании Inspecta Estonia. Других замечаний нет. В 11 квартир попасть не удалось - жильцы либо не открыли дверь, либо отсутствовали дома во время проверки.
- 2016 год - еще в одной квартире оборудование старше разрешенного, в двух квартирах нужно выпилить отверстия в двери ванной, чтобы к газовой колонке нормально поступал воздух. Не удалось попасть в 14 квартир.
- 2017 год - еще в одной квартире оборудование достигло предельного возраста и в еще одной нужно сделать отверстия в двери. Не удалось попасть в 10 квартир.
- 2018 год - еще в двух квартирах слишком старое оборудование и в четырех квартирах нужно проделать отверстия в двери ванной комнаты. В одной квартире обнаружился новый тип нарушения - труба из колонки по ошибке выведена не в дымоход, а в вентиляцию. Не удалось попасть в 15 квартир. За все годы в списке квартир, в которые газовщикам не удалось войти, встречаются одни и те же квартиры, то есть, при том что обязательна ежегодная проверка газовых приборов, их не проверяли годами.
- В 2019 году меняется фирма, обслуживающая газовые приборы. Специалистам новой фирмы тоже не удается попасть в 11 квартир. Но из тех 33 квартир, которые они осмотрели, в 25 квартирах нашли те или иные нарушения.
Самая распространенная неисправность, обнаруженная Limited Project - утечка газа из какого-либо соединения - обнаружена сразу в 14 квартирах, а также в подъезде. За предыдущие четыре года специалисты прежней фирмы, судя по выписанным актам, не обнаружили ни одной утечки в квартирах.
Среди найденных новой фирмой недочетов часто встречаются также нарушения, вызванные ремонтом в ванной комнате - это не только новая дверь без отверстий, через которую воздух не попадает в ванную, но также замурованный во время ремонта лючок в стене, который проектировщиком дома был предусмотрен для прочистки дымоходов. В каких-то случаях газовые коммуникации из-за современного ремонта и вовсе оказывались недоступны.
Перебдели одни или недобдели другие?
В такой ситуации возможно два варианта - либо работники прежней фирмы проводили контроль невнимательно, либо работники новой фирмы придираются к мелочам. Но кто-то из них точно не прав и должен быть отстранен от работы с газовым оборудованием, считает Ольга Краузе.
Поскольку председатель КТ сама не является специалистом в газоснабжении, чтобы выяснить, кто из двух конкурентов не прав, она обратилась в третью компанию более высокого уровня - Inspecta Estonia, которая занимается техническим контролем, испытаниями, сертификацией различного оборудования, в т.ч. газового. Специалисты этой компании в конце прошлой недели осмотрели в доме три квартиры, где специалисты Limited Project нашли самое большое количество нарушений, и подтвердили, что эти нарушения действительно есть.
“Видимо, в Nova-Spectrum халатно относились к своим обязанностям”, - сделала вывод председатель.
Альфред Педари, член правления Limited Project, не стал комментировать работу конкурентов:
“Я не хочу никого хаять. Слава Богу, мы нашли эти проблемы, и теперь их можно устранить, чтобы всё было нормально. Обвинять кого-то я не буду”.
Он добавляет также, что работники в фирмах приходят и уходят, поэтому непонятно, чье именно это упущение.
Опасно ли такое количество утечек или они незначительны?
“Газ, оставшийся без надзора, конечно, опасен. Поэтому и ходим каждый год проверять, - сказал Альфред Педари. - Нужно принимать во внимание, что некоторые дома уже подлежат сносу, а мы ими еще пользуемся, реновируем, стараемся в них жить. Есть колебания сейсмические, есть старение материалов, сам фундамент садится, это влияет на то, что находится внутри дома. Поэтому нужно проверять дом каждый год”.
Эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ сообщила, что с 1 ноября 2019 года вступила в силу поправка к требованиям к газовому оборудованию. Но большое количество нарушений в доме на ул. Бастракова не может быть следствием изменения правил.
“Вступившие в силу требования более четко регламентируют контроль, выполняемый подрядчиком по обслуживанию газового оборудования, но не налагают каких-либо новых технических требований к состоянию газового оборудования”, - пояснила она.
Многие квартиры не удавалось осмотреть
Олег Байков, член правления компании Nova-Spectrum не согласен с тем, что его сотрудники в прошлые годы не выявили нарушений в доме на ул. Бастракова. По его словам, проблема чаще всего была в том, что собственники квартир не хотят заказывать и оплачивать работы по устранению обнаруженных нарушений.
“Мы каждый год давали председателю акт, в котором написано, в какой квартире какие неисправности, - рассказал Олег Байков. - Мы же не можем самовольно устранять их без согласия хозяев. Были квартиры, в которые мы не попадали, но были и квартиры, в которых хозяева игнорировали наши замечания. Мы же не можем собственника заставить что-то починить”.
КТ Бастракова, 5 и Nova-Spectrum расстались со взаимными претензиями. Ольга Краузе говорит, что газовщики установили в подъезде газовые краны, которые протекают, а Олег Байков - что председатель не оплатила сделанную работу.
Ольга Краузе стала председателем КТ в начала 2018 года. В 2019 году товарищество сменило фирму, обслуживающую газовые приборы. После неожиданного отчета новой фирмы новый председатель начала наводить порядок в газовом оборудовании. И прежде всего пришлось бороться с тем, что газовщики не могли попасть в квартиры для осмотра оборудования.
“Я написала всем жителям дома грозное письмо, чтобы до 31 мая они все недостатки устранили, - рассказала председатель. - Я не хочу жить на пороховой бочке. И не хочу сидеть, поэтому должна выполнить свою работу председателя”.
Летом она планирует провести новую проверку по всех квартирах.
В конце прошлого года специалистам Limited Project не удалось попасть в 11 квартир. После того, как председатель КТ “провела разъяснительную работу” с владельцами квартир, не осмотренными остались только две квартиры, которые в данный момент пустуют - хозяева живут в других городах.
“Сейчас я жду от Limited Project акта, что они успели сделать за февраль, - сказала председатель КТ. - Мы с ними работаем, и я планирую, что до конца мая дом у меня будет полностью обслужен. Все недостатки должны быть устранены. Раньше этого просто не делали - да, проверяющие написали в акте, что в такой-то квартире есть такой-то недостаток. Но люди их не вызвали, чтобы устранить недостатки. Получается, не чинили, а только писали в акте. Я согласна, что это работа и председателя, и фирмы. Вот, например, в акте написано “старый вентиль, поменять”. Ну, старый и старый, не течет же. И люди думают, что всё нормально”.
За чей счет переделывать ремонт?
По словам председателя КТ, больше всего нарушений было выявлено в тех квартирах, где недавно был сделан ремонт.
“Кому-то ремонт делали знакомые мастера, у одной женщины муж делал. В квартире той девушки, которая обратилась в прессу, перед продажей квартиры всё сделали красиво, но, получается, не по правилам”, - рассказала Ольга Краузе.
В Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора отметили, что помещение, где установлен газовый прибор, должно быть не меньше 7,5 кубометров, в стене или в двери должно быть отверстие для подачи воздуха к газовому прибору. В помещении кроме дымохода должен быть отдельный вентиляционный канал, причем на нем запрещено устанавливать устройство принудительной вентиляции.
Есть и более подробные требования к установке газовых колонок, в газопроводам, дымоходам и вентиляции.
Собственно, в изначальном виде кухни и ванные комнаты хрущевок в эти требования без проблем вписываются. Но новая, плотно закрытая дверь и вытяжка в вентиляции могут привести к тому, что давление воздуха в помещении упадет, образуется угарный газ, который вместо дымохода будет высосан вентилятором из колонки прямо в помещение.
Кроме того, с 2018 года в помещении, где установлен газовый прибор, подключенный к дымоходу, должен быть обязательно установлен датчик угарного газа. Дополнительную информацию о требованиях безопасности можно найти на сайте vingugaas.ee.
Анжела Рубанникова отмечает, что ей теперь придется делать частичный ремонт, например, колонку нужно перевесить на 15 см ниже того места, где она установлена сейчас. По мнению женщины, если предыдущая фирма, которая проверяла газовое оборудование, не заметила нарушения, то оплачивать исправление должна именно фирма.
Анне-Май Хелемяэ, эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, комментируя ситуацию, говорит, что требование компенсации зависит от целого ряда факторов:
“Самый важный вопрос - это отношения между потребителем и продавцом. Если заказчиком или покупателем услуги является квартирное товарищество, потребительских отношений не возникает, поскольку КТ не является физическим лицом. Однако, если собственники квартиры сами заключили договор об оказании услуг с продавцом, у них есть два года для подачи претензии”.
По словам Анне-Май Хелемяэ, сначала нужно постараться найти компромисс с фирмой. Если это не удастся, клиент может обратиться в Комиссию по потребительским спорам.
Есть еще вариант обращения в суд. Руководитель газовой компании Альфред Педари считает, что в данной ситуации “овчинка выделки не стоит” - владельцу квартиры будет проще привести газовые приборы в соответствие нормам за свой счет.
“Покупая квартиру, обращайте внимание на три главных аспекта - свет, газ, вода, - советует он. - Это то, что жизненно важно. Стены можно покрасить, окна можно поставить, а эти вещи действительно важны”.