Вт, 3.03.2020
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На борту парома Tallink родился ребенок

На пароме Baltic Queen родился ребенок.

ФОТО: Tallink

Если в этом году февраль с 29 днями был необычным, еще более необычное то, что в этот день в море родился ребенок, пишет Postimees.

В воскресенье, 29 февраля на борту судна Baltic Queen на свет появилась девочка. «День рождения сможет отмечать каждые четыре года, но история рождения весьма необычная», - написал Tallink.

Предприятие сообщило, что с их стороны девочка и ее семья каждый год будут получать одно бесплатное морское путешествие. «Подарки и теплые пожелания пережал лично капитан Baltic Queen».

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