На борту парома Tallink родился ребенок

Если в этом году февраль с 29 днями был необычным, еще более необычное то, что в этот день в море родился ребенок, пишет Postimees.
В воскресенье, 29 февраля на борту судна Baltic Queen на свет появилась девочка. «День рождения сможет отмечать каждые четыре года, но история рождения весьма необычная», - написал Tallink.
Предприятие сообщило, что с их стороны девочка и ее семья каждый год будут получать одно бесплатное морское путешествие. «Подарки и теплые пожелания пережал лично капитан Baltic Queen».