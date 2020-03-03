Власти Италии призывают туристов не отказываться от поездки в страну

Специалисты призывают не паниковать туристов, которые запланировали поездку в Италию. Издание The Local попыталось разобраться, насколько безопасно сейчас путешествовать в эту страну.
По мере роста числа заболевших китайским вирусом в Италии, планирующие поездку в страну туристы по понятным причинам обеспокоены, пишет Turizm. Однако необходимости паниковать нет. На данный момент власти страны сообщили о подтверждении 1835 случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 50 стали смертельными.
Несмотря на это, правительство призывает туристов не отказываться от запланированных поездок, заявив, что нет никаких оснований опасаться чего-либо. Власти подчёркивают, что большая часть Италии в настоящее время остается незатронутой вспышкой — она сосредоточена в некоторых северных регионах. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из 7000 городов Италии следы эпидемии проявляются в чуть более десяти.
Тем не менее, в стране есть несколько населенных пунктов, посещение которых следует исключить из программы поездки. К ним относятся 11 небольших городов, закрытых на карантин. Большинство из них расположены в северо-западной части Ломбардии. Это Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-дей-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиоран. «Красной зоной» также объявлен город Во-Эуганео в регионе Венето. Эти районы не находятся рядом с крупными городами или туристическими центрами. «Путешественники просто не должны пытаться посетить какой-либо из них», — предупреждают власти.
Во время визита в Италию специалисты советуют отдать предпочтение южным районам страны. На севере же приняты жесткие меры по предотвращению распространения вируса. Это привело к отмене многочисленных мероприятий, закрытыми оказались многие музеи, театры, кинотеатры, церкви, библиотеки и достопримечательности. Кроме того, раньше обычного закрываются кафе и рестораны. За пределами северной Италии эффект от воздействия заболевания намного труднее обнаружить. В Риме жизнь продолжается своим чередом без каких-либо существенных изменений и, тем более, без ограничений на поездки или общественные мероприятия. До сих пор единственным южным регионом, где можно ощутить антикоронавирусные меры, является Базиликата. Здесь людям, которые путешествовали в пострадавшие районы северной Италии, предлагается оставаться дома в карантине на 14 дней.
Ранее представители итальянского туристического сектора дали прогноз, согласно которому страну в следующем квартале посетят на 22 млн туристов меньше, чем было до вспышки коронавируса. Ущерб от оттока составит по некоторым данным 2,7 млрд евро. Масштабные отмены затронули практически все туристические направления страны, включая Рим и Сицилию — до 90% бронирований было отменено.