Власти Италии призывают туристов не отказываться от поездки в страну

По мере роста числа заболевших китайским вирусом в Италии, планирующие поездку в страну туристы по понятным причинам обеспокоены, пишет Turizm. Однако необходимости паниковать нет. На данный момент власти страны сообщили о подтверждении 1835 случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 50 стали смертельными.

Несмотря на это, правительство призывает туристов не отказываться от запланированных поездок, заявив, что нет никаких оснований опасаться чего-либо. Власти подчёркивают, что большая часть Италии в настоящее время остается незатронутой вспышкой — она сосредоточена в некоторых северных регионах. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из 7000 городов Италии следы эпидемии проявляются в чуть более десяти.

Тем не менее, в стране есть несколько населенных пунктов, посещение которых следует исключить из программы поездки. К ним относятся 11 небольших городов, закрытых на карантин. Большинство из них расположены в северо-западной части Ломбардии. Это Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-дей-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиоран. «Красной зоной» также объявлен город Во-Эуганео в регионе Венето. Эти районы не находятся рядом с крупными городами или туристическими центрами. «Путешественники просто не должны пытаться посетить какой-либо из них», — предупреждают власти.

Во время визита в Италию специалисты советуют отдать предпочтение южным районам страны. На севере же приняты жесткие меры по предотвращению распространения вируса. Это привело к отмене многочисленных мероприятий, закрытыми оказались многие музеи, театры, кинотеатры, церкви, библиотеки и достопримечательности. Кроме того, раньше обычного закрываются кафе и рестораны. За пределами северной Италии эффект от воздействия заболевания намного труднее обнаружить. В Риме жизнь продолжается своим чередом без каких-либо существенных изменений и, тем более, без ограничений на поездки или общественные мероприятия. До сих пор единственным южным регионом, где можно ощутить антикоронавирусные меры, является Базиликата. Здесь людям, которые путешествовали в пострадавшие районы северной Италии, предлагается оставаться дома в карантине на 14 дней.