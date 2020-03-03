Марис Лаури о налоговом вычете в 500 евро для всех: мы предлагаем вернуться к прежней системе

По оценке Партии реформ, законопроект об освобождении от подоходного налога 500 евро для всех независимо от размера дохода позволит вернуться к простой и понятной прежней системе, а также увеличит доходы значительного числа людей, в том числе растущего среднего класса, сказала во вторник в утренней передаче «Кофе+» на телеканале ETV+зампред финансовой комиссии Рийгикогу Марис Лаури.
«Мы предлагаем вернуться к прежней системе, т.е. есть одна ставка [подоходного налога] - 20%, и единый безналоговый минимум 500 евро. Сейчас у нас ступенчатая система, при которой все люди, предприятия считают, сколько надо платить. Если вернуться к прежней системе, она будет очень понятной и никакой [бюрократической] нагрузки не будет», - цитирует Марис Лаури Rus.ERR.
Поскольку потери госбюджета от реформы составят, по оценкам Минфина, около 250 млн евро в год, Партия реформ предлагает проводить реформу постепенно. Марис Лаури признала, что стоимость реформы довольно высокая, однако, по расчетам реформистов, потери бюджета окажутся временными и могут быть компенсированы как за счет роста других доходов, так и благодаря пересмотру приоритетов.