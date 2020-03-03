Марис Лаури о налоговом вычете в 500 евро для всех: мы предлагаем вернуться к прежней системе

«Мы предлагаем вернуться к прежней системе, т.е. есть одна ставка [подоходного налога] - 20%, и единый безналоговый минимум 500 евро. Сейчас у нас ступенчатая система, при которой все люди, предприятия считают, сколько надо платить. Если вернуться к прежней системе, она будет очень понятной и никакой [бюрократической] нагрузки не будет», - цитирует Марис Лаури Rus.ERR.