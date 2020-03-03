Хельме: Эстония готова отправить на помощь Греции две патрульные лодки и 20 пограничников

«По оценке Frontex, в более эффективной охране нуждается именно морская граница, а Эстония готова прислать на помощь Греции одну дополнительную патрульную лодку с экипажем из четырех человек и продлить срок службы патрульной лодки, которая до сих пор несла службу в этом регионе, - сказал глава МВД Март Хельме. - Кроме того, Эстония готова отправить в этот регион 20 экспертов, чтобы помочь Греции охранять внешнюю границу».

По словам гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера, полиция постоянно обменивается информацией с Frontex, странами-партнерами и сотрудниками PPA, которые сейчас обеспечивают в Греции безопасность внешней границы ЕС. «С учетом миграционной нагрузки в Греции мы сегодня предложили отправить на внешнюю границу ЕС столько помощи, сколько может предоставить PPA, в виде как людей, так и снаряжения. Опыт срочного командирования полицейских сил имеется у нас с 2015 и 2016 года, когда в Словении побывали в общей сложности три команды ESTPOL», - сказал Вахер.