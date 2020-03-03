Тарные автоматы вскоре могут начать принимать водочные бутылки

Член правления занимающейся оборотом отходов и тары компании Moya Тармо Корейник сказал, что когда в Эстонии была создавалась система залоговой тары, желание и амбиции инициаторов были больше, чем можно было реализовать на практике.

В случае с крепким алкоголем система должна распознавать различия, потому что тара для спиртного, в отличие от бутылок для легкого алкоголя, имеет совершенно другую форму, и тогдашние автоматы были технически не в состоянии идентифицировать ее.

По словам Корейника, поскольку самым большим источником мусора всегда была тара из-под воды, безалкогольных напитков, пива и сидра, сбор которой был также и наиболее простым, основное внимание до сих пор уделялось ей.

Мысль Корейника также поддержала менеджер по коммуникациям компании Eesti Pandipakend Керту-Лийна Урке, которая добавила, что при разработке системы залоговой тары никто не видел в бутылках из-под крепкого алкоголя существенной угрозы для окружающей среды. «Считалось, что крепкий алкоголь чаще потребляют дома, откуда тара идет напрямую в общедоступные мусорные контейнеры многоквартирных и частных домов», - объяснила она.

Результатом внедрения законопроекта Министерства окружающей среды стало бы то, что производители и импортеры спиртных напитков (по закону это напитки с содержанием алкоголя не менее 6%), молочных напитков и сиропов получили бы право присоединиться к системе залоговой тары, но это не станет для них обязательным.

Керли Ребане, советник отдела управления окружающей средой в Министерстве окружающей среды, говорит, что цель состоит в том, чтобы создать гибкую систему, в которой упаковочное предприятие сможет выбирать, хочет ли оно собирать упаковку и отходы упаковки через общедоступную контейнерную сеть или через автоматы по сбору тары.

«Сколько компаний воспользуются этой возможностью, предсказать сложно. Лично я думаю, что решающим фактором здесь является решение отдела маркетинга и продаж. Если опрос клиентов покажет, что люди хотят вести себя экологически сознательно и возвращать всю свою тару в тарные автоматы, то в в ближайшем будущем мы увидим на большом количестве бутылок из-под вина и крепкого алкоголя залоговую маркировку», - прокомментировал Корейник.

Он добавил, что задержка, вероятно, будет связана с тарой прямоугольной или нестандартной формы, поскольку старые устройства могут ее не опознать. По словам Корейника, замена устаревшего оборудования может занять от трех до пяти лет.

По словам Ребане, всего 10-20 процентов потребителей мыли бы стеклянные банки из-под супов, джемов и т.п. перед их возвратом. Корейник оценил ситуацию таким же образом.