Вт, 3.03.2020
Утверждения, будто отстроить Старую Нарву и воссоздать прежнюю атмосферу невозможно, просто не выдерживают критики. Лаури Вахтре
1

Путин и Меркель провели важный телефонный разговор

Ангела Меркель и Владимир Путин.

ФОТО: Michele Tantussi/Reuters

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Идлибской зоне Сирии и положение дел в Ливии, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.

"В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне", - подчеркивается в нем.

Пресс-служба отмечает, что при обмене мнениями о положении дел в Ливии подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе этого года.

В ходе разговора, который состоялся по инициативе немецкой стороны, условлено о дальнейших контактах, говорится в сообщении.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ