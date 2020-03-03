Картина дня: мафиозная контора в центре Таллинна, родившийся на пароме ребенок и борьба с коронавирусом

Как в кино: в самом центре Таллинна действовала мафиозная контора

В рамках уголовного дела бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера бывшие сотрудники компании по выдаче кредитов MiniCredit раскрыли в своих показаниях подробности каждодневной рабочей жизни, которая включала в себя присутствие вооруженных охранников, двойной надзор и передачу конфет фантомному директору фирмы Кристиану Кеснеру. Читать далее...

На грани катастрофы: крупная канализационная труба может в любой момент лопнуть

Поскольку магистральная канализационная труба под бульваром Кадака в Таллинне может в любой момент лопнуть, улица будет закрыта до тех пор, пока труба не будет заменена. Читать далее...

У 21 жителя Эстонии вчера были взяты анализы на коронавирус

Лаборатория Департамента здоровья вчера, 2 марта, провела анализы проб на коронавирус, взятых в Эстонии у 21 человека. Ни один из них не был заражен. Читать далее...

На Украине обнаружен первый случай коронавируса

Минздрав Украины подтвердил первый в стране случай заражения новым коронавирусом. Это произошло в Черновцах, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Читать далее...

Оставленным дома из-за коронавируса школьникам поможет э-обучение

Вчера был первый учебный день после школьных каникул. И Департамент здоровья, и Министерство образования и науки советовали всем родителям оставить детей дома, если они провели каникулы в зонах распространения коронавируса. Читать далее...

В прошлом году средняя брутто-зарплата выросла до 1407 евро

В 2019 году средняя месячная брутто-зарплата на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии составила 1407 евро, или на 7,4% выше, чем в 2018 году. Более высокой брутто-зарплата была во втором и четвертом кварталах, сообщила пресс-служба Департамента статистики. Читать далее...

В Эстонии на берег моря выбросило скелет в одежде

В воскресенье, 23 февраля, вблизи деревни Линдметса в Сырве на берегу обнаружили труп человека. Читать далее...

Врач PERH: маску следует носить заболевшим, а не здоровым людям

Ношение защитной маски показано людям с симптомами вирусного заболевания, чтобы предотвратить передачу инфекции, а для здоровых людей маска не дает сколько-нибудь существенной защиты - такие разъяснения дал глава отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майт Алтметс в студии «Актуальной камеры». Читать далее...

В Таллиннском аэропорту в багаже обнаружили напоминающий гранату предмет

В понедельник в Таллиннском аэропорту в ходе досмотра в багаже одного пассажира были обнаружены напоминающий гранату предмет и патрон. Читать далее...

Водители-нарушители так радуются снегу, что наносят ущерб в тысячи евро

Выпавший на прошлой неделе снег дал последнюю возможность вытащить из гаражей мотосани. К сожалению, каждый год земледельцам доставляют проблемы те водители мотосаней, которые без разрешения разъезжают по полям и таким образом вредят озимым культурам под снежным покровом. Читать далее...

Мужчин, пытавшихся убить полицейского, приговорили к длительным тюремным срокам

Вируский уездный суд во вторник признал двоих мужчин виновными в попытке убийства полицейского при побеге из арестного дома весной прошлого года и приговорил их к продолжительным тюремным срокам. Читать далее...

Марис Лаури о налоговом вычете в 500 евро для всех: мы предлагаем вернуться к прежней системе

По оценке Партии реформ, законопроект об освобождении от подоходного налога 500 евро для всех независимо от размера дохода позволит вернуться к простой и понятной прежней системе, а также увеличит доходы значительного числа людей, в том числе растущего среднего класса. Читать далее...

На борту парома Tallink родился ребенок

Если в этом году февраль с 29 днями был необычным, еще более необычное то, что в этот день в море родился ребенок. Читать далее...

Выяснилось: боязнь коронавируса не является страховым случаем

По словам одного из руководителей страхового общества Seesam Kindlustus Йонатана Йыкса, страховщики не считают отмену поездки по совету Министерства иностранных дел или из опасения заразиться коронавирусом страховым случаем. Но возможность получить компенсацию представляет страховка задержек в путешествии, возникающих по желанию путешествующего. Читать далее...

В Италии уже более 50 человек умерли от коронавируса