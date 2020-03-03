Историк моды Марина Скульская расскажет в Таллинне об «Истории украшений от неолита до наших дней»

Какими кольцами древние римляне скрепляли важные сделки? За сколько стеклянных бусин голландцы купили Манхэттен? Как страсть к жемчугу Елизаветы I привела к войне между Англией и Испанией? Что означают золотые пчелы на мантии Наполеона? Когда индийские врачи прописывают носить изумруд? Почему в просвещенном XIX веке в моде были украшения из натуральных волос? Где, если не в кармане, носили драгоценные «фиги» в галантную эпоху? Кто придумал рекламный слоган «бриллианты - навсегда»? На эти и многие другие вопросы даст ответы историк моды Марина Скульская (Санкт-Петербург).

История украшений - это история красоты, географических открытий, новейших технологий, религий и, конечно же, моды. Испокон веков драгоценные камни наделялись способностями исцелять от самых разных недугов, оберегать от сглаза и недобрых потусторонних сил, приносить удачу в делах и счастье в любви. Христианская культура вложила новые смыслы в древнейшие языческие верования. Золото стало проводником Божественной энергии, сапфиры — символом мира и благоденствия, жемчуг — неотъемлемым атрибутом непорочной Девы Марии, изумруды сулили райское блаженство праведникам, а рубины напоминали о страстях Христовых. Сакральные сочетания синего, зеленого, красного, белого и золотого входили в состав самых разных украшений — от четок, которые постепенно превратились в роскошные пояса с нитями камней в изысканных оправах, спускавшихся до самого подола женских платьев, до драгоценных заколок, брошей, подвесок, нашивок, браслетов, пуговиц и пряжек, которые с удовольствием носили и мужчины.

Практически все формы украшений, которые нам хорошо знакомы сегодня, были придуманы в Древнем Египте. Сложносочиненные драгоценности Древней Греции, красочные иллюстрации к легендам и мифам, до сих пор вызывают у ювелиров и историков массу вопросов, на которые пока нет ответа. Античные сюжеты, манера украшать одежду, прическу, пальцы рук и ног, служили образцами для художников Ренессанса, творцов эпохи ампира и модерна. Знаменитые творения Коко Шанель — тяжелые парные браслеты с крестами, нитки жемчуга, бриллиантовые кометы и звезды — фантазии на тему украшений императрицы Феодоры, Екатерины Медичи, Елизаветы Английской.

С древнейших времен кольца служили оберегами, подарками, печатями с личными девизами, их использовали, чтобы отправить нежное или гневное послание. Обручальные кольца существуют и сегодня, однако их история полна интересных драматических поворотов. Для нас кольцо для помолвки — это непременно кольцо с бриллиантом, и нам трудно представить, что когда-то эти «бесцветные» камни не были в чести у ювелиров и модников.

В начале ХХ века драгоценными были не только привычные нам серьги, браслеты, диадемы и броши, но и сумочки, футляры для пудры и помады…

Изобрели ли что-то новое современные дизайнеры и ювелиры? Как мы будем украшать себя в 2020 году? Речь пойдет об увлекательных сюжетах в истории культуры и современной моде.

Марина Скульская - историк моды, автор книг «Адам и Ева. От фигового листа до скафандра», «Мода. Самое человечное из искусств», куратор отделения «Дизайн костюма и аксессуаров» в Международной школе дизайна (Санкт-Петербург). Постоянный гость-эксперт в области моды на телеканалах и радиостанциях Таллинна, Санкт-Петербурга и Москвы.