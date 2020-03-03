Эстонские птицефермы опасаются прихода в страну птичьего гриппа

Птичий грипп является очень заразным вирусным заболеванием птиц. Эта болезнь является одной из самых серьезных болезней животных, потому что она вызывает массовую заболеваемость, высокую смертность и значительный экономический ущерб для птиц, пишет в блоге издания Кярт Яарма, главный специалист Ветеринарного-пищевого департамента.

По состоянию на конец февраля птичий грипп был диагностирован в восьми европейских странах - Польше, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Украине. Первая вспышка была выявлена в Польше, и в настоящее время болезнь распространилась на регион Центральной Европы.

Болезнь также может дойти и до Эстонии, в первую очередь - с перелетными птицами. Нынешний штамм H5N8, широко распространенный в Европе, насколько известно, не опасен для человека, но наносит большой экономический ущерб: более миллиона птиц, включая кур, гусей, индеек, уток, цесарок и т.д, умерли или были уничтожены в этих странах из-за гриппа.

Поскольку зима в этом году была не очень суровой, перелетные птицы могут вернуться в Эстонию раньше обычного. Поэтому важно отметить, что вирус птичьего гриппа остается жизнеспособным даже при низких температурах. Например, в птичьем помете вирус может оставаться заразным в течение не менее 35 дней при 4°С. При более высоких температурах вирус гибнет.