Эстонские птицефермы опасаются прихода в страну птичьего гриппа

Начавшийся год принес сообщения из Европы о случаях птичьего гриппа. Из-за теплой зимы перелетные птицы прибывают в Эстонию раньше обычного, что также увеличивает риск птичьего гриппа, пишет Maa Elu.
Птичий грипп является очень заразным вирусным заболеванием птиц. Эта болезнь является одной из самых серьезных болезней животных, потому что она вызывает массовую заболеваемость, высокую смертность и значительный экономический ущерб для птиц, пишет в блоге издания Кярт Яарма, главный специалист Ветеринарного-пищевого департамента.
По состоянию на конец февраля птичий грипп был диагностирован в восьми европейских странах - Польше, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Украине. Первая вспышка была выявлена в Польше, и в настоящее время болезнь распространилась на регион Центральной Европы.
Болезнь также может дойти и до Эстонии, в первую очередь - с перелетными птицами. Нынешний штамм H5N8, широко распространенный в Европе, насколько известно, не опасен для человека, но наносит большой экономический ущерб: более миллиона птиц, включая кур, гусей, индеек, уток, цесарок и т.д, умерли или были уничтожены в этих странах из-за гриппа.
Поскольку зима в этом году была не очень суровой, перелетные птицы могут вернуться в Эстонию раньше обычного. Поэтому важно отметить, что вирус птичьего гриппа остается жизнеспособным даже при низких температурах. Например, в птичьем помете вирус может оставаться заразным в течение не менее 35 дней при 4°С. При более высоких температурах вирус гибнет.
В качестве меры предосторожности департамент рекомендует содержать птиц в закрытых помещениях. Если птиц держат на улице, контакт с дикими птицами должен быть исключен. Для этого требуется использовать огражденные забором и накрытые сетью площади, а также располангать зоны кормления и под крышей.