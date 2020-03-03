Украинка в Венеции: из-за коронавируса в Италии домой лучше не ехать

Италия, особенно ее северные регионы, по-прежнему остаются местом, где выявлено максимальное число зараженных коронавирусом в Европе. По официальным данным, к 1 марта там было зарегистрировано уже 1700 инфицированных. 83 человека к этому моменту выздоровели, 34 - умерли.

На Украине на ситуацию в Италии смотрят с особым вниманием, ведь там обосновалось много украинских гастарбайтеров. Точное их число неизвестно, но, по разным оценкам, оно может составлять до 300 тысяч человек. Жительница Львова Любовь Созанская, которая сейчас работает в Венеции, рассказала DW о ситуации в этом городе, о том, почему венецианцы не боятся коронавируса и почему украинские гастарбайтеры не спешат спасаться от него, возвращаясь на родину.

-Какая сейчас ситуация в Венеции в связи со вспышками коронавируса? Есть ли паника?

-Сейчас у нас очень спокойно. Легкая паника была в первый день, когда стало известно о первых смертях от коронавируса. Тогда закрыли школы, отменили карнавал. На улицах, остановках тоже было очень пусто. Зато в магазинах начался ажиотаж: люди сметали с полок все, что могли, покупали большими партиями, в кассы стояли огромные очереди. Но на следующий день магазины снова были заполнены продуктами. Правда, людей уже не было: все сделали покупки накануне.

- Люди на улицах носят защитные маски?

- В последние дни не видела ни одного. До этого иногда встречались, но сейчас уже нет. Все расслабились. Хотя вначале покупали маски, был даже дефицит: приходилось заказывать их за несколько дней. Но сейчас в аптеках их даже не спрашивают. Видно, что и аптекари уже расслабились. В первый день (когда сообщили о вспышке коронавирусной инфекции. - прим.ред.) они тоже все были в масках, но уже через день - без них.

- А чем можно объяснить спокойствие венецианцев?

- Каждый день в местных СМИ сообщают о количестве инфицированных и их состоянии. Есть комментарии медиков и ответственных лиц. И хотя количество зараженных растет, но много говорят и о тех, кто уже выздоровел. В итальянских СМИ постоянно повторяют, что не всем нужно лечиться в условиях стационара, многие инфицированные остаются дома. Поэтому коронавирус здесь начали воспринимать, скорее, как обычный грипп.

Кроме того, постоянно сообщают возраст умерших, поэтому складывается впечатление, что умирают люди старше 80 лет или с какими-то патологиями: сердечнососудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. На Украине по этому поводу, насколько я вижу из того, что читаю, больше паники, чем у нас.

- На Украине люди объясняют панику тем, что не очень доверяют властям. А как в Италии оценивают реакцию властей на распространение заболевания?

- Власти отреагировали довольно оперативно. Медики как будто ждали эпидемии - все уже было готово. На следующий же день поставили на ноги полицию, которая перекрыла въезд и выезд из того населенного пункта, где впервые был зафиксирован вирус в Ломбардии. До 2 марта были закрыты все школы и в Венето (регион на севере Италии, к которому относится Венеция. - прим.ред.).

Сейчас, правда, карантин продлили еще на неделю. Отменили все публичные мероприятия, закрыли музеи. Очень оперативно все работают, при этом ничего не скрывают, медики не жалуются, что чего-то не хватает или не созданы надлежащие условия. Выглядит так, как будто все под контролем. Поэтому когда люди видят такую ситуацию, открытую информацию, они успокаиваются и перестают паниковать.

- А туристов меньше не стало?

- Конечно, их стало меньше. Многие отели закрыты. Время от времени я вижу туристов - несколько человек или небольшие группы. Но это не европейские туристы, а, в основном, из Азии. Ведь Венеция живет за счет туризма, поэтому местные предприниматели - владельцы отелей, сувенирных магазинов - действительно страдают, теряя прибыль.

- У вас на острове много украинских гастарбайтеров? Они не собираются возвращаться домой и переждать эпидемию какое-то время там?