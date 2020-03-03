Сынаялги обжалуют решение прокуратуры

По словам члена правления предприятия Eleon Green Андреса Сынаялга, прокуратура выдает брак. «Присяжные адвокаты из адвокатских бюро Derling Primus и Supremia две недели собирали сотни страниц материалов и доказательств, чтобы прокуратура получила совершенно понятные документы. После был День независимости и спустя четыре дня прокуратура отправляет текст на три с половиной страницы, из которого первая часть скопирована из нашего собственного заявления о преступлении. С таким поверхностным подходом нельзя дойти до сути или же таким образом просто пытаются этого избежать», — сказал Сынаялг.

Сынаялг обратил внимание, что, хотя прокуратура вчера распространила в прессе сообщение об отказе в начале уголовного производства, связанные с этим документы получили статус для внутриведомственного пользования. «В качестве повода об отказе начала уголовного производства прокуратура опирается на то, что неизвестно — принял ли чиновник незаконное решение заведомо или нет, и считает, что указанное в заявление — лишь предположение. Во-первых, вместе с жалобой были представлены и доказательства, которые показывают, что действия чиновников были преднамеренными, но для этого было необходимо проработать представленные материалы. Во-вторых, даже если бы у нас были бы просто предположения, то именно дело прокуратуры находить факты — подтверждающие или нет — преступление, а не просто отказываться от этого», — пояснил Сынаялг. «Увы, но тут прорисовывается некий типичный подход — прокуратура не желает расследовать те дела, которые пахнут уже издали, но зато бесконечно занимается теми случаями, которые не имеет судебной перспективы».

В сообщении об отказе в начале уголовного производства есть часть, в которой реферируются утверждения TTJA. «Это вообще более чем странно. По сути, прокуратура заявляет, что TTJA не совершил преступления, поскольку ведь сами чиновники говорят, что его нет. Ну какой преступник будет спешить с признанием? Но венчает все образ мышления прокуратуры, говорящий, что если неизвестно, знал ли чиновник заранее, поступая незаконно, то он и не нарушил закон», — добавил застройщик ветропарка.

В представленной 21 февраля адвокатскими бюро Derling Primus и Supremi, представляющих застройщика ветропарка Айду, жалобе на совершение преступления говорится, что чиновники TTJA приняли преднамеренно незаконное решение. В подписанной присяжными адвокатами Эрки Кергандбергом и Силья Хольсмер жалобе на совершение преступления говорится, что руководитель строительного отдела TTJA Кати Тамтик в рамках государственного надзора вынесла в отношении Eleon Green заведомо незаконное решение, которое повлекло значительный имущественный ущерб — всего на сумму не менее 5 миллионов евро.

Согласно статье 291 Пенитенциарного кодекса, описывающей незаконное осуществление государственного надзора, в отношении лиц, заведомо принявших незаконное решение в ходе государственного надзора, можно применить наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения на срок до пяти лет, если этими действиями был причинен существенный имущественный вред либо они повлекли иные тяжкие последствия.

Eleon Green OÜ (прежнее имя — Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк.