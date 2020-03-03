В одном районе угнали сразу два автомобиля: один удалось найти

1 марта в полицию сообщили, что в Йыгевамаа в волости Пыльтсамаа в деревне Курси угнали припаркованный на обочине мопед. Ущерб составляет 300 евро.

В ночь на 2 марта в волости Тарту в поселке Ляхте неизвестные проникли на заправку и украли наличные и подарочные карты. Сумма ущерба выясняется.

2 марта утром в Центр тревоги сообщили, что в волости Луунья в деревне Вейбри в течение ночи угнали автомобиль BMW. Машину нашли в тот же день утром в волости Пыльва в деревне Росма. Обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства.