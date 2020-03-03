Вт, 3.03.2020
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  • В одном районе угнали сразу два автомобиля: один удалось найти

В одном районе угнали сразу два автомобиля: один удалось найти

Полиция.

ФОТО: Kristjan Teedema

Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны получила несколько сообщений о кражах в Тартумаа и Йыгевамаа, пишет Tartu Postimees.

1 марта в полицию сообщили, что в Йыгевамаа в волости Пыльтсамаа в деревне Курси угнали припаркованный на обочине мопед. Ущерб составляет 300 евро.

В ночь на 2 марта в волости Тарту в поселке Ляхте неизвестные проникли на заправку и украли наличные и подарочные карты. Сумма ущерба выясняется.

2 марта утром в Центр тревоги сообщили, что в волости Луунья в деревне Вейбри в течение ночи угнали автомобиль BMW. Машину нашли в тот же день утром в волости Пыльва в деревне Росма. Обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства.

2 марта поступило сообщение, что в волости Луунья с вдольобочной парковки Пыввату-Луунья был угнан автомобиль Volkswagen Sharan с регистрационным номером 124BFH. Нанесенный ущерб устанавливается.

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