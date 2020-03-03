Вт, 3.03.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд

Итальянское кафе предлагает «коронавирусные» пирожные

"Коронавирусные" пирожные.

ФОТО: @sensocomune / Twitter

Одно из кафе в Генуе попыталось поднять настроение оказавшимся в плену коронавируса итальянцам, выставив на продажу стилизованные под изображения нового штамма SARS-CoV-2 пирожные, пишет Kronen Zeitung.

«Основание изготовлено из довольно рассыпчатого теста, что типично для Генуи, - рассказал кондитер кафе Mangini Джанлука Череза. - Затем идет шоколадный купол, сверху которого находится так называемое вирусное гнездо. Внутри купола — крем в японском стиле. Я добавил апельсиновую корку, чтобы бороться с вирусом, и апельсиновое масло как символ надежды, что все в итоге будет хорошо».

Идея испечь «коронавирусные» пирожные возникла у кафе на прошлой неделе. Таким образом кондитер и его коллеги хотели снизить уровень паники, который наблюдается в Италии в связи с распространением коронавируса.

Клиентам этот десерт пришелся по вкусу. Но были и те, кто не понял юмора. По их мнению, с такими вещами нельзя шутить.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ