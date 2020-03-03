Итальянское кафе предлагает «коронавирусные» пирожные

Одно из кафе в Генуе попыталось поднять настроение оказавшимся в плену коронавируса итальянцам, выставив на продажу стилизованные под изображения нового штамма SARS-CoV-2 пирожные, пишет Kronen Zeitung.
«Основание изготовлено из довольно рассыпчатого теста, что типично для Генуи, - рассказал кондитер кафе Mangini Джанлука Череза. - Затем идет шоколадный купол, сверху которого находится так называемое вирусное гнездо. Внутри купола — крем в японском стиле. Я добавил апельсиновую корку, чтобы бороться с вирусом, и апельсиновое масло как символ надежды, что все в итоге будет хорошо».
Идея испечь «коронавирусные» пирожные возникла у кафе на прошлой неделе. Таким образом кондитер и его коллеги хотели снизить уровень паники, который наблюдается в Италии в связи с распространением коронавируса.
Tam da yaşamla ve ölümle dalgasını geçen canımız Napoli’mizden beklenecek hareketmiş ama Genova | Caffe Mangini’ymiş adresi. #Coronaviriusitalia #coronavirus #Genoa pic.twitter.com/OmrY2MJOKn— Sezgi Olgaç (@sezgiolgac) February 27, 2020
Клиентам этот десерт пришелся по вкусу. Но были и те, кто не понял юмора. По их мнению, с такими вещами нельзя шутить.
Genova, il Caffè Mangini crea il “pasticcino Coronavirus” https://t.co/cWmTSMKQVN via @ilsecoloxix— Maura (@_mau_ra) February 27, 2020