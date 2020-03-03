Итальянское кафе предлагает «коронавирусные» пирожные

«Основание изготовлено из довольно рассыпчатого теста, что типично для Генуи, - рассказал кондитер кафе Mangini Джанлука Череза. - Затем идет шоколадный купол, сверху которого находится так называемое вирусное гнездо. Внутри купола — крем в японском стиле. Я добавил апельсиновую корку, чтобы бороться с вирусом, и апельсиновое масло как символ надежды, что все в итоге будет хорошо».

Идея испечь «коронавирусные» пирожные возникла у кафе на прошлой неделе. Таким образом кондитер и его коллеги хотели снизить уровень паники, который наблюдается в Италии в связи с распространением коронавируса.

Tam da yaşamla ve ölümle dalgasını geçen canımız Napoli’mizden beklenecek hareketmiş ama Genova | Caffe Mangini’ymiş adresi. #Coronaviriusitalia #coronavirus #Genoa pic.twitter.com/OmrY2MJOKn — Sezgi Olgaç (@sezgiolgac) February 27, 2020