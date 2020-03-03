airBaltic продезинфицирует самолет, на котором летела инфицированная коронавирусом женщина

Пассажиром этого рейса являлась женщина, у которой диагностировали коронавирус, сообщили агентству LETA в airBaltic.

Также какое-то время сотрудники данного рейса не будут работать.

В самолете находились 142 пассажира и пять членов экипажа.

AirBaltic напоминает, что пассажиры этого рейса могут связаться с Центром профилактики и контроля заболеваний.