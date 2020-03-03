Вт, 3.03.2020
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airBaltic продезинфицирует самолет, на котором летела инфицированная коронавирусом женщина

Cамолет AirBaltic.

ФОТО: Paula Äurkste/LETA

Компания airBaltic полностью продезинфицирует самолет, который был использован 29 февраля на рейсе BT226 Мюнхен-Рига. 

Пассажиром этого рейса являлась женщина, у которой диагностировали коронавирус, сообщили агентству LETA в airBaltic.

Также какое-то время сотрудники данного рейса не будут работать. 

В самолете находились 142 пассажира и пять членов экипажа.

AirBaltic напоминает, что пассажиры этого рейса могут связаться с Центром профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщалось ранее, в Латвии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом Covid-19.

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