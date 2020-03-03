airBaltic продезинфицирует самолет, на котором летела инфицированная коронавирусом женщина

Компания airBaltic полностью продезинфицирует самолет, который был использован 29 февраля на рейсе BT226 Мюнхен-Рига.
Пассажиром этого рейса являлась женщина, у которой диагностировали коронавирус, сообщили агентству LETA в airBaltic.
Также какое-то время сотрудники данного рейса не будут работать.
В самолете находились 142 пассажира и пять членов экипажа.
AirBaltic напоминает, что пассажиры этого рейса могут связаться с Центром профилактики и контроля заболеваний.
Как сообщалось ранее, в Латвии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом Covid-19.