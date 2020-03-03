В одном самолете с зараженной коронавирусом летели граждане Эстонии: 15 сидели совсем рядом с ней

В круг ближайшего контакта входят те пассажиры самолета, которые сидели с зараженной коронавирусом в том же ряду или два ряда перед ней и два ряда за ней. За состоянием здоровья этих людей активно наблюдают, они будут 14 дней находиться дома и ежедневно отвечать на касающиеся их здоровья вопросы.

С пассажирами, которые родом из Эстонии, но сидели далеко от зараженной гражданки Латвии, поддерживается контакт. Этих пассажиров просят внимательно следить за своим здоровьем в течение двух недель.

Если человек подозревает, что он заражен коронавирусом, необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом, позвонить на инфолинию семейных врачей 1220 или в Центр тревоги по номеру 112. Безусловно, нельзя идти за помощью в отделение экстренной медицинской помощи в какой-либо больнице, поскольку в этом случае человек может заразить других людей.

Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.