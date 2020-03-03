Вт, 3.03.2020
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  • В одном самолете с зараженной коронавирусом летели граждане Эстонии: 15 сидели совсем рядом с ней

В одном самолете с зараженной коронавирусом летели граждане Эстонии: 15 сидели совсем рядом с ней

Самолет airBaltic.

ФОТО: Anushree Fadnavis/REUTERS

В число ближайших контактов зараженной коронавирусом гражданки Латвии входят в том числе 15 находившихся в том же самолете граждан Эстонии, Департамент здоровья связался со всеми.

В круг ближайшего контакта входят те пассажиры самолета, которые сидели с зараженной коронавирусом в том же ряду или два ряда перед ней и два ряда за ней. За состоянием здоровья этих людей активно наблюдают, они будут 14 дней находиться дома и ежедневно отвечать на касающиеся их здоровья вопросы.

С пассажирами, которые родом из Эстонии, но сидели далеко от зараженной гражданки Латвии, поддерживается контакт. Этих пассажиров просят внимательно следить за своим здоровьем в течение двух недель.

Если человек подозревает, что он заражен коронавирусом, необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом, позвонить на инфолинию семейных врачей 1220 или в Центр тревоги по номеру 112. Безусловно, нельзя идти за помощью в отделение экстренной медицинской помощи в какой-либо больнице, поскольку в этом случае человек может заразить других людей.

Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.

Первый латвийский зараженный коронавирусом прибыл в Ригу 29 февраля на самолете из Мюнхена.

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