Арнольд Рюйтель предлагает сделать день отмены пакта Молотова-Риббентропа государственным праздником

В своем обращении в Рийгикогу Арнольд Рюйтель, Юри Крафт и Ивар Райг считают, что 24 декабря следует отмечать в календаре не только как канун Рождества, но и как годовщину отмены секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа.

Cуществование секретных протоколов было публично признано 23 декабря 1989 года и подверглось политической и юридической оценке на съезде народных депутатов Советского Союза 24 декабря 1989 года, который осудил подписание секретных соглашений, юридически денонсировал их и признал их недействительными.