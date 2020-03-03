Арнольд Рюйтель предлагает сделать день отмены пакта Молотова-Риббентропа государственным праздником

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель предложил парламенту сделать государственным праздником 24 декабря как годовщину отмены секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на съезде народных депутатов СССР 1989 года, поскольку, по оценке Рюйтеля, это решение способствовало восстановлению независимости Эстонии, пишет Rus.ERR.
В своем обращении в Рийгикогу Арнольд Рюйтель, Юри Крафт и Ивар Райг считают, что 24 декабря следует отмечать в календаре не только как канун Рождества, но и как годовщину отмены секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа.
Cуществование секретных протоколов было публично признано 23 декабря 1989 года и подверглось политической и юридической оценке на съезде народных депутатов Советского Союза 24 декабря 1989 года, который осудил подписание секретных соглашений, юридически денонсировал их и признал их недействительными.
По мнению Рюйтеля, Крафта и Райга, этот документ следует рассматривать как свидетельство о начале процесса восстановления независимости Эстонии и других стран Балтии, поэтому 24 декабря необходимо отмечать наряду с другими важными государственными датами. "Это решение знаменует собой одну из величайших побед эстонских политиков в международной политике прошлого века", - говорится в обращении.