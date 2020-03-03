Вт, 3.03.2020
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  • Результат работы камер: водителям выписали более 10 000 штрафов
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Результат работы камер: водителям выписали более 10 000 штрафов

Камера измерения скорости.

ФОТО: Siim Saavik

Камеры измерения скорости и камеры, фиксирующие проезд на запрещающий сигнал светофора, в феврале зафиксировали 10 110 нарушений.

В феврале полиция выписала на основании установленных камерами нарушений 10 110 оповещений о штрафах, сказал BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В основном нарушения наблюдались в местах, где максимально разрешенная скорость 50 или 70 километров в час. Сумма большинства штрафов — 9-18 евро.

В 2019 году на эстонских дорогах камерами было зафиксировано в общей сложности 137 279 нарушений.

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