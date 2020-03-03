Результат работы камер: водителям выписали более 10 000 штрафов

В феврале полиция выписала на основании установленных камерами нарушений 10 110 оповещений о штрафах, сказал BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В основном нарушения наблюдались в местах, где максимально разрешенная скорость 50 или 70 километров в час. Сумма большинства штрафов — 9-18 евро.