Результат работы камер: водителям выписали более 10 000 штрафов

Камеры измерения скорости и камеры, фиксирующие проезд на запрещающий сигнал светофора, в феврале зафиксировали 10 110 нарушений.
В феврале полиция выписала на основании установленных камерами нарушений 10 110 оповещений о штрафах, сказал BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
В основном нарушения наблюдались в местах, где максимально разрешенная скорость 50 или 70 километров в час. Сумма большинства штрафов — 9-18 евро.
В 2019 году на эстонских дорогах камерами было зафиксировано в общей сложности 137 279 нарушений.