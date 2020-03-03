В Латвии могут в ближайшие дни заблокировать сервис Yandex.Taxi

Автотранспортная дирекция Латвии обратилась к предприятиям, обеспечивающим услуги электронной связи, с просьбой заблокировать сайт и мобильное приложение поставщика таксомоторных услуг Yandex.Taxi на основании того, что компания продолжает оказывать услуги без регистрации, сообщает BNS.
По словам представителя дирекции Зане Плоне, с 22 января платформы, оказывающие транспортные услуги на легковых автомобилях, должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции, а те, кто этого не сделал, оказывать услуги в Латвии не могут.
Контролирующие органы выяснили, что мобильное приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv продолжают оказывать услуги, несмотря на то, что у них нет регистрации.
Предполагается, что Yandex.Taxi будет заблокирован в течение нескольких дней, но сможет возобновить работу, как только пройдет регистрацию. Автотранспортная дирекция оценивает и других поставщиков услуг такого рода, и, возможно, последуют новые просьбы о блокировке.
До сих пор в Автотранспортной дирекции зарегистрировалась только эстонская компания Bolt Technology.
До сих пор в Автотран