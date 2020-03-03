Вт, 3.03.2020
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В Латвии могут в ближайшие дни заблокировать сервис Yandex.Taxi

Yandex.Taxi mobiilirakendus.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Автотранспортная дирекция Латвии обратилась к предприятиям, обеспечивающим услуги электронной связи, с просьбой заблокировать сайт и мобильное приложение поставщика таксомоторных услуг Yandex.Taxi на основании того, что компания продолжает оказывать услуги без регистрации, сообщает BNS.

По словам представителя дирекции Зане Плоне, с 22 января платформы, оказывающие транспортные услуги на легковых автомобилях, должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции, а те, кто этого не сделал, оказывать услуги в Латвии не могут.

Контролирующие органы выяснили, что мобильное приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv продолжают оказывать услуги, несмотря на то, что у них нет регистрации.

Предполагается, что Yandex.Taxi будет заблокирован в течение нескольких дней, но сможет возобновить работу, как только пройдет регистрацию. Автотранспортная дирекция оценивает и других поставщиков услуг такого рода, и, возможно, последуют новые просьбы о блокировке.

До сих пор в Автотранспортной дирекции зарегистрировалась только эстонская компания Bolt Technology.

До сих пор в Автотран

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