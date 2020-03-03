Министр социальных дел: риск коронавируса следует и дальше воспринимать всерьез

«Несмотря на то, что в Эстонии не было выявлено новых случаев заболевания, риск коронавируса следует и дальше воспринимать всерьез. Поэтому мы обсудили возможные дополнительные действия и возможности для предоставления сбалансированной и основанной на фактах информации как для туристов, так и для широкой общественности. Мы должны донести соответствующую информацию до каждого человека в Эстонии, потому что незнание и ложная информация могут вызывать страх и привести к мошенничеству. Каждый из нас играет большую роль в распространении основанной на фактах информации среди наших пожилых друзей и родственников, которые не следят за медиа и социальными сетями», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В ходе встречи обсуждалась организация мониторинга состояния здоровья туристов в аэропорту и порту, а также организация работы на автобусных и железнодорожных станциях, обслуживающих международные рейсы. Рабочая группа пришла к выводу, что в нынешних условиях крайне важна информация о пассажирах и активный обмен информацией, а также сотрудничество между государственными учреждениями и частным сектором.

Рабочая группа по-прежнему не считает необходимым в сложившейся ситуации запрещать публичные мероприятия. В то же время Департамент здоровья подготовил рекомендации для посетителей крупных мероприятий и организаторов. Однако Департамент здоровья советует людям, находящимся в группе риска избегать общественных и крупных мероприятий.

В обсуждениях участвовали представители Таллиннского аэропорта, порта и автовокзала, судовых, автобусных и железнодорожных компаний, Союза туристических фирм Эстонии, Министерства социальных дел, Департамента здоровья и Департамента полиции и погранохраны.

В рабочую группу министра социальных дел входит Министерство социальных дел, Департамент здоровья, Больничная касса, Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства обороны, Министерства финансов, Министерства экономики и коммуникаций и государственной канцелярии.