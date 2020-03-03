Коорт: следует подумать о погранпункте, который так просто не протаранишь

Бывший вице-канцлер Министерства внутренних дел и руководитель Института внутренней безопасности Академии МВД Эркки Коорт считает необходимым подумать об укреплении Нарвского пограничного пункта, передает Rus.ERR.
По словам Коорта, воскресный инцидент не первый случай незаконного пересечения границы. "Это показывает, что нам при строительстве границы следует подумать и об укреплении погранпунктов, чтобы их нельзя было просто так протаранить", – сказал Коорт новостному порталу ERR. Он подчеркнул, что об этом говорилось, но из-за недостатка средств меры никогда не принимались.
В ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте ехавший с российской стороны автомобиль разогнался и протаранил ворота.