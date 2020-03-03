Коорт: следует подумать о погранпункте, который так просто не протаранишь

По словам Коорта, воскресный инцидент не первый случай незаконного пересечения границы. "Это показывает, что нам при строительстве границы следует подумать и об укреплении погранпунктов, чтобы их нельзя было просто так протаранить", – сказал Коорт новостному порталу ERR. Он подчеркнул, что об этом говорилось, но из-за недостатка средств меры никогда не принимались.