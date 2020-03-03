Вт, 3.03.2020
Утверждения, будто отстроить Старую Нарву и воссоздать прежнюю атмосферу невозможно, просто не выдерживают критики. Лаури Вахтре
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Коорт: следует подумать о погранпункте, который так просто не протаранишь

Коорт: следует подумать о погранпункте, который так просто не протаранишь

Вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам внут­ренней безопасности Эркки Коорт.

ФОТО: Лийс Трейманн

Бывший вице-канцлер Министерства внутренних дел и руководитель Института внутренней безопасности Академии МВД Эркки Коорт считает необходимым подумать об укреплении Нарвского пограничного пункта, передает Rus.ERR.

По словам Коорта, воскресный инцидент не первый случай незаконного пересечения границы. "Это показывает, что нам при строительстве границы следует подумать и об укреплении погранпунктов, чтобы их нельзя было просто так протаранить", – сказал Коорт новостному порталу ERR. Он подчеркнул, что об этом говорилось, но из-за недостатка средств меры никогда не принимались.

В ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте ехавший с российской стороны автомобиль разогнался и протаранил ворота.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ