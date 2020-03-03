Вт, 3.03.2020
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  • Перевозивший груз легковой автомобиль спровоцировал аварию

Фото ⟩ Перевозивший груз легковой автомобиль спровоцировал аварию

Сегодня днем в Реола, Тартумаа, перевозивший древесину легковой автомобиль спровоцировал аварию, пишет Tartu Postimees.

В 11:51 в Центр тревоги сообщили, что недалеко от автобусной остановки Реола легковой автомобиль Volkswagen с прицепом попал в боковое скольжение. Прицеп отбросило в противоположном направлении навстречу другому Volkswagen, который серьезно пострадал. К счастью, люди не пострадали.

Поскольку древесина из прицепа выпала на дорогу, движение в одном направлении было некоторое время нарушено.

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