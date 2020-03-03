Фото ⟩ Перевозивший груз легковой автомобиль спровоцировал аварию

В 11:51 в Центр тревоги сообщили, что недалеко от автобусной остановки Реола легковой автомобиль Volkswagen с прицепом попал в боковое скольжение. Прицеп отбросило в противоположном направлении навстречу другому Volkswagen, который серьезно пострадал. К счастью, люди не пострадали.