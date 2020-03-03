Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального

В рамках своего иска к Алексею Навальному Дерипаска хочет получить от оппозиционера компенсацию в размере 1 рубля, сообщил Мельников. На сайте Арбитражного суда Москвы подробной информации о сути иска Дерипаски к Навальному нет. Указано лишь, что речь идет о "фактах, имеющих юридическое значение".

При этом в картотеке Арбитражного суда Москвы фамилия истца написана как "Дерипаско", однако, по словам Алексея Мельникова, речь идет именно о его доверителе - Олеге Владимировиче Дерипаске.

В 2018 году ФБК Навального выпустил расследование, в котором утверждалось, что российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски в сопровождении гражданки Беларуси, "охотницы на мужчин" Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка. В качестве доказательств в расследовании использовались сделанные Вашукевич на яхте фотографии.