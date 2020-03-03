Эстонские церкви из-за коронавируса вводят дополнительные меры безопасности

Распространение коронавируса затронуло христианские конфессии всего мира, у которых идет Великий пост. Накануне чиновники МВД Эстонии разослали эстонским церквям инструкции по защите и профилактике от нового типа коронавируса, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"У нас каждый день по несколько раз все моется, протираются иконы спиртосодержащими растворами. Сосуды тоже каждый день омываются спиртосодержащими растворами", - отмечает отец Георгий, лирик столичного собора.
"Когда мы даем причастие, предоствляем разные возможности - используем одноразовые стаканчики или просто хлеб в вино макаем", - рассказывает глава диаконата Эстонской евангелической лютеранской церкви Аво Юпрус.