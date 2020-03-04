Рейтинги партий: поддержка оппозиции пошла на спад

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, Партию реформ по-прежнему поддерживает большинство опрошенных, но в то же время поддержка оппозиционных партий начала снижаться.
Согласно опросам, проведенным в период с 4 февраля по 2 марта, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 32,6% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 21,4% опрошенных.
Поддержка Консервативной народной партии составляет 17,5%. За ней расположилась партия "Ээсти 200", за которую проголосовать готовы 8,3 процента людей. Социал-демократическая партия (7,9%) по-прежнему занимает четвертую строчку. "Отечество" поддерживает 6,6% респондентов. Зеленых поддерживает 2,8 процента людей.
Правящую коалицию поддерживает 45,5 процента опрошенных, а оппозицию 40,5%.
В рамках исследования было опрошено 4000 имеющих право голоса граждан Эстонии.